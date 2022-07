"Stranger Things 4": "Master of puppets" y otras canciones metaleras que ya existían en la época de la serie

Ver al personaje de Eddie Munson (interpretado por Joseph Quinn) tocando “Master of puppets” en la guitarra ha sido uno de los mejores momentos que nos trajo la temporada cuatro de “Stranger Things”.



El líder del “Hellfire club” (donde los protagonistas de la serie se reunían para jugar “Calabozos y dragones”) ya nos había demostrado desde la primera parte de esta temporada que tenía un gran y metalero corazón, y esto quedó confirmado cuando se enfrentó a los demobats (una especie de murciélagos del upside down) para ayudar a que sus amigos se enfrentaran a Vecna en el último episodio.



Las reacciones no se han hecho esperar: a nivel mundial “Stranger Things” y “Metallica” fueron los términos más buscados durante los últimos siete días, según reportó Google este lunes, mientras que en el tercer lugar de búsquedas estuvo “Master of puppets”, fenómeno que ya antes vivió “Kate Bush” y su tema “Running up that hill”, el cual lleva cinco semanas entre lo más escuchado en México en YouTube.



Pero así como estas dos canciones, la de Metallica y la de Bush, hay otros temas de los años 80 que bien podrían formar parte del mundo de “Stranger Things” y que pudieron ser de los favoritos de Eddie Munson y aquí te los compartimos.



Canción: "Where eagles dare"

Año de publicación: 1983, como parte del álbum "Piece of Mind" de Iron Maiden.

Información relevante: ¿Cómo sabemos que a Eddie le hubiera gustado este tema? bueno, la referencia ya es uno de los memes que rondan las redes pues en una escena vemos al personaje mostrando el casete del “Piece of mind” y diciendo “¡Esto es música!”. En el caso de esta canción es el primer tema del cuarto álbum de estudio de la banda británica de heavy metal, cuya alineación en ese momento era Bruce Dickinson (voz) , Nicko McBrain (batería), Dave Murray (guitarra), Adrian Smith (guitarra) y Steve Harris (bajo, y autor de la letra). Se dice que la letra tuvo su inspiración en la cinta homónima de 1969 protagonizada por Clint Eastwood.

Y si se preguntan si Iron Maiden ya vio la referencia que hicieron hacia la banda, pues sí, y han compartido su apoyo total a Eddie a través de las redes.







Canción: “2 minutes to midnight”.

Año de publicación: 1984, como parte del álbum “Powerslave” de Iron Maiden.

Información relevante: considerando que el año en que está ambientada la última temporada de "Stranger things" es la primavera de 1986 y que Eddie era fan de la banda británica podemos agregar este tema a la lista. Se trata además de una canción con toda la vibra para una pelea contra criaturas del mal pues en la letra hace referencia al reloj del apocalipsis o del juicio final, que nació para representar el peligro de una guerra nuclear y actualmente incluye también el cambio climático, entre otros, y que indica que está a un par de minutos de la media noche o de la destrucción total (de la tierra).

Canción: “For whom the bell tolls”

Año de publicación: 1984, como parte del álbum “Ride the Lightning” de Metallica.

Información relevante: otro clásico de Metallica, aún con la pista de bajo del fallecido Cliff Burton (1962-1986) y firmado bajo la autoría de James Hetfield, Lars Ulrich y Burton. El tema también hace referencia a la obra literaria “Por quien doblan las campanas”, de Ernest Hemingway, y que aborda la Guerra Civil Española. Las campanas finales del tema, además, bien podrían remitirnos a las cuatro campanadas de reloj que sonaban cuando en la serie Vecna estaba por aparecer.



Canción: “Killing is my business... and business is good!”

Año de publicación: 1985, como parte del álbum homónimo y debut de la banda Megadeth.

Información relevante: la banda de thrash metal fundada por el exintegrante de Metallica, Dave Mustaine, ya hacía lo propio a mediados de los años ochenta, y en su primer material de estudio abordó temas que iban desde la violencia hasta el ocultismo. El título de este tema, “matar es mi trabajo y el negocio es bueno”, bien pudo aplicar para ese momento en el que Eddie Munson se lanzó a matar a los demobats en sus últimos minutos en pantalla.

Canción: “Master of puppets”

Año de publicación: 1986, como parte del álbum homónimo de Metallica.

Información relevante: se trata de uno de los álbumes más emblemáticos de la banda de thrash metal y el último con su bajista Cliff Burton, quien falleció víctima de un accidente vial. El tema original incluye dos solos de guitarra, uno interpretado por James Hetfield y otro por Kirk Hammett, mientras que en la versión que vimos en “Stranger things” la guitarra fue tocada por Tye Trujillo, quien es el hijo del bajista de Metallica, Robert Trujillo.

De acuerdo con el sitio Story of song, la letra fue definida en 1988, en una entrevista para Thrasher magazine, como una referencia a lo que es lidiar con las drogas.

“(es sobre) cómo cambian las cosas, en lugar de que tú controles lo que estás tomando y haciendo, las drogas te controlen a ti”, señalaba Hetfield.



Canción: "You've got another thing comin"

Año de publicación: 1982, como parte del álbum "Screaming for Vengeance" de Judas priest.

Información relevante: el tema fue considerado como el número cinco dentro de la lista de VH1 de las mejores canciones de metal (publicada en 2006). Si bien al igual que Iron Maiden se trata de una banda británica, este sencillo tuvo buen recibimiento también en las listas de popularidad de Estados Unidos. La letra tiene una atmósfera de rebeldía y de arriesgarse, por ejemplo cuando dice "allá afuera hay una fortuna esperando ser tomada".

rad