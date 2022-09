“Strange world” comienza la fiesta

Anaheim.— “¡Siempre amé la animación de Disney!”, afirmó con entusiasmo el actor de Viaje insólito, Dennis Quaid, cuya siguiente película es la producción animada Strange world, cuyos personajes también ingresarán como su filme de 1987 a un universo jamás alcanzado.

La cinta de los Estudios Disney será la producción número 61 en la historia dibujada de la casa que construyó Walt Disney y que sirve de transición para iniciar la fiesta por los 100 años de la compañía que en octubre de 2023 celebra su centenario.

Strange world, que estrena el 23 de noviembre con las voces de Quaid, Jake Gyllenhaal, Gabrielle Union y Lucy Liu, representa para su director Don Hall una excelente oportunidad para seguir la tradición de innovación de Disney, así se expuso este fin de semana en los eventos de D23 Expo en esta ciudad.

“Soy un estudiante fiel a la historia de Walt Disney. Quiero pensar que Walt estaría orgulloso de Strange world”, compartió el también ganador del Oscar por dirigir Big Hero 6.

Aunque la casa de Mickey Mouse experimentó su más fuerte crisis en los años 70 e inicios de los 80, el estreno de La sirenita (1989) trajo oxígeno a su división de animación y toda una generación de artistas, entre ellos Pete Docter, quien emigró a las filas de la recién fundada Pixar y fue parte de la bonanza hacia la animación por computadora, estando detrás de los clásicos Monsters, Inc. (2001) y Up (2009) al ser adquirida por The Walt Disney Company.

“Creo que Walt Disney vio antes el potencial de la animación por computadora, que se tornó en una nueva herramienta para contar historias. Es lo que pedía Walt a sus animados diciendo: ‘Usa las herramientas que tienes para brindar emociones al público’”, recordó Docter, quien ahora es jefe del Departamento Creativo de Pixar.

Los continuos retos que trae cada década de esos 100 años que ha habitado la empresa de Disney transitan hoy por los temas de inclusión, empoderamiento de las minorías y la aceptación de las distintas maneras de existir como seres humanos. Ubicar el estreno de la versión con actores de La sirenita (2023) protagonizada por Halle Bailey, es encontrar un rostro de ascendencia y cultura afroamericana de Georgia, EU, más allá de la iconografía tradicional de los cuentos de hadas de Europa.

“Estoy muy agradecida de cantar temas como ‘Parte de tu mundo’. Ese mismo espíritu de los versos es lo que yo pienso para mi vida”, compartió Bailey de 22 años.

Disney estrenará este noviembre Mickey: la historia de un ratón, por la plataforma Disney+, recordándole a su audiencia que, como bien dijo su fundador Walt: “Recuerden que todo comenzó con un ratón”.