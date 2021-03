"Souvenir", la otra cara de la maternidad

En México, la gestación subrogada sólo se regula en dos estados, Tabasco y Sinaloa, en los demás, el tema no se toca. Según la Organización Mundial de la Salud, en el país se practican 80 mil al año, la mayoría de las veces se pone en riesgo a la embarazada.

El tema no está en la mesa de las agendas gubernamentales, ni el entretenimiento habla de ello, por eso el director Armond Cohen decidió llevar el tema al cine a través del filme Souvenir, protagonizado por Paulina Gaitán y Flavio Medina.

“Me parece que es un tema fundamental porque no está legislado y únicamente en dos estados está regulado, y no hacerlo pone a la mujer en una posición penosa, la deja vulnerable; nos dicen que tiene derecho a decidir sobre su cuerpo pero el Estado no la protege, es un tema actual y polémico por cuestionarnos el rol de las mujeres y sus derechos”, indicó Armond en entrevista.

Paulina da vida a Isabel, una joven que decide alquilar su vientre para gestar el hijo de una pareja obsesionada con formar una familia y así usar el dinero que reciba para reunirse con su hijo de cuatro años retenido en Estados Unidos. El personaje recurre a Bruno, un novelista con aversión a la paternidad. Con el tema sobre la mesa, la actriz espera que el filme logre despertar el diálogo.

“Sé que muchos pensarán que el tema es polémico y si lo quieren ver así está bien, lo importante es que se hable de ello, que veamos que se tiene que legislar, regular, que se tiene que salvaguardar la vida de estas mujeres que por la decisión que hayan querido han aceptado tener el hijo de alguien más”, comentó Gaitán.

La actriz dijo que no juzga a quienes deciden rentar su vientre, pues afirmó que muchas no necesariamente lo hacen con un fin monetario y quienes lo hacen obligadas por su carencia económica deberían tener un soporte gubernamental que las ayude.

“Cuando leí el guión me impresionaron los personajes, la situación del embarazo subrogado. Al leer algunos casos reales, vi que esto también puede ser un acto de amor de una mujer a otra que ya tuvo la oportunidad de ser madre y otra que tiene esa necesidad. Es el acto más bonito que puede haber y no lo veo como un negocio o como una prostitución”, explicó.

La cinta llegará a salas del país este viernes y Paulina indicó que espera que quienes están contra esta práctica asistan, para que conozcan otra óptica del tema.

“Debemos seguir luchando porque la mujer pueda hacer y decidir con su cuerpo lo que ella quiera”, aseguró.