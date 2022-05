Sophie Turner vivió con una terapeuta para dejar de tener problemas alimenticios

Sophie Turner tenía 13 años cuando fue elegida para formar parte de "Game of thrones" y darle vida a la carismática Sansa Stark, pero la crítica del público por su apariencia física la atacó y entonces comenzó a tener problemas alimenticios que reveló en 2019.

En ese momento la actriz confesó que se obsesionó con las dietas, por lo que durante un año casi no comió, tiempo en el cual se vieron afectados procesos biológicos como el no menstruar por varios meses.

Hoy, ya con su pareja Joe Jonas, a quien agradeció desde hace tres años haberla salvado de esa época, detalla a la revista Elle UK que fue necesario que una terapeuta viviera con ella para controlar sus hábitos alimenticios.

"Una noche, yo estaba reproduciendo una y otra vez en mi mente un comentario que había visto en Instagram y pensaba 'Soy tan gorda, soy tan indeseable y me volví loca'. Y ella me dijo que en realidad a nadie le importaba, no eres tan importante. Eso fue lo mejor que alguien me pudo haber dicho", declaró a la publicación.

Sophie Turner en 2016. AP

Sophie Turner se ama cada día más

Aún ahora, embarazada del segundo hijo de Jonas, todavía tiene terapia. De vez en cuando, comenta, asiste a un retiro y hay jornadas en que la ansiedad y la depresión se apoderan de ella, aunque ambas ya son manejables por contar con las herramientas para ello.

De hecho borró la aplicación de instagram de su teléfono celular y sólo entra a redes sociales a menos que sea necesario

"Vive la vida real, es mucho más divertido", comenta Turner, de 26 años.

En 2019, en una entrevista para The Sunday Times aseguró que ya se amaba a sí misma, algo que le pidió su esposo.

"Cuando alguien te dice que te ama todos los días, te hace darte cuenta de por qué y consigue que te ames a ti mismo un poco más", subrayó.

La actriz ha participado en la cinta "X-Men: Dark Phoenix" así como las series "The Prince" y "La escalera".



