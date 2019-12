Son exes y ¡tuvieron que trabajar juntos!

Esta es una situación en la que #nosotroslosmortales rara vez nos encontramos, claro, a menos que hayamos tenido un affaire de oficina, pero si seguimos las reglas del buen empleado, es muy poco probable que tengamos que trabajar con un ex. Un actor o actriz, sin embargo, tiene bastantes más posibilidades de encontrarse con un o una ex en alguna filmación, evento o acto de promoción. Sintámonos, pues, agradecidos, de que, por una vez, ellos la tienen peor que nosotros...

Y en el tutorial, ¿conviene o no comprar unos gauchos?

1) Stefano Gabbana y Domenico Dolce

Dolce & Gabbana, quienes están entre los nombres más reconocidos en la moda mundial, fueron pareja sentimental y creativa durante 23 años, hasta que en 2005 anunciaron al mundo que su relación sentimental se había terminado, pero que seguirían trabajando juntos.

“El peor momento para nosotros fue cuando dejamos de ser pareja pero seguimos trabajando juntos”, dijo Stefano Gabbana al diario Financial Times, en 2012. “Consideramos seguir caminos profesionales separados, pero al final no lo hicimos. Y la verdad es que todo sigue exactamente igual, ¡pero sin sexo!”.

2) Charlize Theron y Sean Penn

Este fue un caso especialmente incómodo. Charlize conoció a Sean cuando estelarizó la película The last face, que Penn dirigió. Se llegó a rumorar incluso que la pareja se había casado en secreto, pero poco después se supo que habían terminado. Incluso se manejó la versión de que Charlize había ghosted (se refiere a no contestar ni dar por recibido ningún mensaje de quien se considera tu pareja; hace referencia a “convertirlo en un fantasma”) a Penn, lo que ocurrió en 2015. Durante 2016, ambos tuvieron que trabajar juntos en la promoción y prensa del filme #incómodo.

3) Justin Timberlake y Cameron Diaz

Hoy Justin está casado con la actriz Jessica Biel y Cameron con Benji Madden, quien, junto con su hermano gemelo Joel, forman parte de la banda Good Charlotte, pero hubo un momento en el que las dos súper estrellas fueron pareja. Cuatro años después de que dieron por terminada su relación, trabajaron juntos en la película Bad teacher. Durante la promoción de la película, Diaz no tuvo sino palabras amables para su ex.

En marzo de 2011, dijo a la revista Us Weekly: “Justin y yo siempre nos divertimos juntos, entonces fue perfecto hacer una película donde nos reímos mucho. Realmente no había nadie mejor para el papel”.

4) Naomi Watts y Liev Schreiber

Ambos formaron una de las que parecían las parejas más estables y envidiables de Hollywood, salían publicados constantemente, aparentemente felices, junto con sus hijos, Sasha, de 12 años, y Samuel, de 10. En 2016, después de 11 años de matrimonio, nos rompieron el corazón cuando anunciaron su separación, pero la verdad es que han permanecido en excelentes términos por el bien de sus hijos. Ambos han declarado estar haciendo lo posible por llevar una relación 100% armoniosa y aparentemente así ha sido, pues incluso actuaron como marido y mujer en la película Chuck, estrenada en 2016.

5) Kristen Stewart y Robert Pattinson

El mundo quedó en shock cuando su (entonces) pareja favorita, Edward y Bella, o lo que es lo mismo Robert Pattinson y Kristen Stewart, que ya eran famosísimos gracias a sus roles estelares en la saga de Twilight, se separó en 2012 después de que surgieran unas fotografías de paparazzi en las que Kristen Stewart aparece besando a Rupert Sanders, quien en ese momento era director de la película Snow white and the huntsman, en la que Stewart participaba. Después de este episodio, los dos tuvieron que estar juntos mucho tiempo en la promoción de la última película de la saga, hasta que hicieron pública su separación en 2013. Sin embargo, y a pesar de todo este drama, ambos llevan, hasta el día de hoy, una relación cordial.

Hola, Gurú:

Me gustan los gauchos, pero no sé qué tanto estén de moda, ¿me los compro o no?

Abigaíl

Hola, Abigaíl:

La moda ha cambiado radicalmente y sus dictados ya no son tan estrictos como un día lo fueron. Los gauchos han hecho su aparición desde hace varias temporadas, pero no como “estrellas de la película” sino como actor secundario. Sin embargo, si te gustan, yo sí los compraría. Búscalos más bien largos y de piernas no muy anchas, a mi juicio, son los que se ven mejor. Y mejor que sean negros, ¡para que les saques jugo!

Besos de Gurú, XOXO