Sofia Vergara tiene el bañador neón que aplana el vientre para mujeres +50

Sofía Vergara, reconocida por ser una de las mujeres más sexys de la pantalla chica en Estados Unidos, ha alcanzado los 30 millones de seguidores en Instagram y lo celebró compartiendo una fotografía muy particular. En la imagen, la actriz se encuentra frente a un gran ventanal con el mar de fondo, luciendo un sensual traje de baño en color verde limón que resalta sus atributos.

En la publicación de Instagram, Sofía agradece a sus seguidores por estar siempre ahí y apoyarla en todo lo que hace, enviando besos desde Italia. La fotografía ha acumulado más de 1,2 millones de likes en menos de seis horas y ha generado comentarios elogiosos hacia su figura y belleza.

El traje de baño de Sofía Vergara muestra sus piernas sin una sola marca de celulitis, lo que hace que sus fanáticos se pregunten cuál es el secreto detrás de la belleza de las mujeres de Barranquilla, ciudad natal de la actriz. Sofía Vergara inició su carrera en el modelaje y rápidamente se convirtió en una reconocida figura gracias a una campaña publicitaria para Pepsi.

Luego incursionó en la televisión como presentadora de un programa transmitido en América Latina y la costa este de Estados Unidos. Con el paso del tiempo, Sofía Vergara se estableció en Estados Unidos y participó en diversos programas y series de televisión, como My Wife and Kids, Eve, Hot Properties y The Knights of Prosperity.

Sin embargo, su salto a la fama se produjo con su participación en la exitosa serie Modern Family, donde interpretó a un personaje colombiano con un marcado acento latino en su pronunciación en inglés. Sofía Vergara ha trabajado arduamente para perfeccionar su carrera, incluso invirtiendo millones en un profesor particular para corregir errores y mejorar su entrenamiento vocal y aumentando su fama en Instagram.