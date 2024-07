Sin dietas ni gimnasio, Aracely Arámbula lucirá corsé en musical

Aracely Arámbula, protagonista del musical "Perfume de Gardenia", aparecerá en la obra de teatro con un espectacular diseño de Mitzi que incluye un pequeño y ajustado corsé. “La chule” confesó que no tiene mucho tiempo para ir al gimnasio, pero se considera una persona muy disciplinada y cuenta su secreto de belleza y figura perfecta: “Vengo de un proceso en donde no estaba pensando en hacer ejercicio, ni dieta ni nada. Es todo muy espiritual, eso me ha ayudado más. Entré en un proceso de vivir cada momento, aceptar cada momento, lo que viene y lo que uno no puede cambiar. Mi hermano Leo es mi doctor de cabecera y me ayuda”, explica. Y aunque su agenda está repleta con asuntos personales y el cuidado de sus hijos, Daniel y Miguel, asegura que balancear su alimentación es fundamental: “Cuido la comida y trato de comer muy sano, sin dejar de comer. Me gusta mucho lo saludable”.

¿De qué se esconde Erika Buenfil?

Erika Buenfil salió a prisa y sin detenerse de Televisa San Ángel, en donde actualmente actúa en la telenovela “Fugitivas en busca de la libertad”. A sabiendas de que la prensa la esperaba afuera de la televisora, la actriz no sólo aceleró, sino hasta se agachó para evitar ser captada por las cámaras de televisión. Buenfil prefiere no responder preguntas en torno al encuentro con el padre de su hijo Nicolás, Ernesto Zedillo Jr, pues espera que la relación entre ellos se fortalezca y permanezca en el ámbito privado, ¿lo logrará?

Foto: Instagram @erikabuenfil50

Cero alcohol en “La academia”

A diferencia de “La casa de los famosos México”, donde se vale la fiesta, en “La Academia”, los jóvenes cantantes tienen sumamente prohibido consumir alcohol, por esta razón los productores no incluirán dentro de la despensa ninguna bebida de este tipo, comenta personal de la producción del reality de Azteca, y si se les encontraran botellas, serían sancionados por indisciplina. La prioridad es que los alumnos estén sanos y que cuiden sus cuerdas vocales para que puedan dar todo cada vez que se suban al escenario.

El primer concierto de la 14° generación de "La Academia". Foto: Instagram