Silvia Pinal, de protagonizar grandes musicales, a ser abuela de Caperucita

Grandes musicales como "Hello, Dolly!" y "A chorus line" tuvieron en México la presencia de Silvia Pinal.

Ya sea como protagonista deslumbrando a todos al centro del escenario, como en el caso de Dolly o produciendo no sólo "A chorus line" sino también "Cats" y "La jaula de las locas", la actriz mexicana se convirtió en un referente del teatro que, sin embargo, hoy atraviesa críticas por regresar a los escenarios a sus 91 años.

Después de haber superado los estragos del Covid-19, la actriz Silvia Pinal está de vuelta en el teatro como protagonista de la obra "Caperucita ¡qué onda con tu abuelita!".

El estado actual de la actriz, al aparecer usando silla de ruedas y encorvada, ha sido motivo de críticas en redes sociales, sin embargo, Pinal vivió una época de esplendor en teatro llegando a convertirse en pionera de los musicales en México.



Los montajes "Celos del aire" y "Don Juan Tenorio" ya estaban en su curriculum cuando la actriz, una de las máximas figuras de la Época de oro del cine mexicano, protagonizó en 1958 la obra “Ring ring, llama el amor”, primer musical presentado en el país.



Bajo la dirección de Luis de Llano Palmer, tuvo funciones en el Teatro del Bosque (Julio Castillo) en una historia que seguía a una telefonista que soñaba con encontrar el amor.





Su llegada a esta obra ocurrió cuando ya era una figura destacada dentro del espectáculo; con una carrera que inició con apenas 15 años, la actriz sonorense ya había hecho en los años 50 filmes como "Él rey del barrio" junto a Germán Valdés y "Un rincón cerca del cielo" con Pedro Infante. Ya para los años 60 iniciaría su serie de colaboraciones con el director surrealista mexicoespañol Luis Buñuel con títulos como "Él ángel exterminador" y "Viridiana" y en televisión junto a Enrique Guzmán protagonizando títulos como "Cómo hay gente sinvergüenza".



El teatro nunca dejó a Pinal

Pero el teatro siguió en su camino. Pinal inició temporada con el musical "Mame" en 1972 en el Teatro de los Insurgentes y bajo la dirección de José Luis Ibáñez, montaje que volvería a ponerse en escena con ella en 1985 y 1989.



Y si bien continuó en obras como "Mamá nos quita los novios" junto a Jorge Ortiz de Pinedo, sería en 1996 que le llegaría otro de sus personajes emblemáticos como protagonista del musical "Hello Dolly!", también dirigida por José Luis Ibáñez y donde compartió créditos con el primer actor Ignacio López Tarso.



Recientemente, en 2019, Silvia recordaba anécdotas de aquella época en el marco de la reposición de la misma obra que en esa ocasión protagonizó Daniela Romo. Pinal recordó que se llegó a caer y llegaba tarde, además fue un papel que le valió premios.



A esta obra le siguió otra que haría en familia. A finales de los años 90, específicamente en 1998, Pinal protagonizó el musical de Broadway “Gypsy” junto a su hija Alejandra Guzmán.



La obra sigue a una mujer llamada Louise (Guzmán) que quiere ser una estrella del burlesque, la madre de esta, llamada Rose, fue el papel que en ese momento interpretó Pinal, quien busca hacer que el sueño de sus hijas June y Louise se haga realidad.





Casi diez años después, entre 2008 y 2009, la actriz que en ese entonces sumaba ya más de 50 años de trayectoria artística dio vida a una estrella de Hollywood como parte de la obra “Adorables enemigas”.



Pinal estrenó el montaje en marzo del 2008 en el que en ese momento fue su regreso a los escenarios teatrales tras ocho años de ausencia, tiempo en el que si bien había hecho temporada con “Debiera haber obispas”, no tuvo presentaciones en la Ciudad de México.



“El mayor sacrificio al que me he sometido por estar aquí es levantarme temprano porque soy muy desvelada y me despierto tarde”, contó en el marco de la promoción de la obra cuyo objetivo era reivindicar a las personas de la tercera edad.



Su última aparición en teatro había sido en 2012 con "Amor dolor y lo que traía puesto". Actualmente en "Caperucita ¡qué onda con tu abuelita!" Pinal está bajo la dirección de Carlos Ignacio, quien también escribió la obra, y donde la diva interpreta a una abuelita moderna, tierna y glamurosa.

