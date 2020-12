Siento el dolor y el coraje de México: Emmanuel

Emmanuel se siente bendecido porque durante la pandemia ha podido sortear las tempestades desde casa, acompañado de su familia. Las visitas en Navidad de sus hijos Giovanna y Alexander lo alegran y también le permiten gozar de las sonrisas de sus siete nietos. El cantante reconoce no todo ha sido fácil, pero ha podido enfrentar la situación manteniendo la esperanza de que todo mejorará.

Desde abril, comenzó a presentar sus shows de forma virtual, cuando los espectáculos presenciales se detuvieron. Ahora tiene fe en que pronto pueda volver al escenario y disfrutar nuevamente a su público presente, pero quiere ser paciente.

“He estado en mi casa tratando de pasar esto de una manera positiva y con esperanza, no he sentido desesperanza. He sentido el dolor de México y el coraje ante esto, pero he tratado de tener mucha fe e ilusión de que las cosas pasan y que vendrá otra vez la vida a sacarnos adelante y que las tormentas se van y dan paso a un cielo azul”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL.

44 AÑOS DE CARRERA tiene el cantante, quien fue apadrinado por Pedro Vargas.

Durante este tiempo, se ha dedicado a seguir produciendo música y conectarse con su público a través de las redes sociales, incluso incursionó en la cocina a través de Instagram, donde periodicamente sube videos preparando sus recetas familiares. Para Navidad, preparará el platillo tradicional bacalao. Aunque en esta ocasión será diferente pues no se reunirán con el resto de la familia como tíos y primos, junto a sus hijos planea tener una velada muy tradicional, en la que asegura, lo que nunca falta es la música.

“La pasamos muy bien, disfrutamos, cantamos, hacemos música en familia”, afirma.

EMMANUEL, Cantante

El 18 de diciembre, además, será parte de un concierto navideño virtual junto al tenor Fernando de la Mora y su hijo Alexander Acha, con quienes interpretará canciones navideñas desde el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac. Todo lo recaudado de la transmisión será donado a la fundación Comparte Vida, para apoyar a niños con leucemia en su tratamiento de médula ósea.



Compartirá escenario con el tenor Fernando de la Mora. Todo lo recaudado será para la fundación Comparte Vida.

Para el intérprete, estas causas sociales son parte de su responsabilidad como músico.

35 MILLONES DE COPIAS ha vendido desde 1976, cuando publicó el disco 10 razones para cantar.

“Hay mucha gente necesitada que no puede lograr salir adelante si no es con ayuda y yo siento que sí tenemos un grupo de gente, que somos nosotros, las fundaciones, nuestro corazón y la posibilidad de hacerlo, y luego un país que generalmente dona, que se junta para ayudar, ¡pues hay que hacerlo! Porque Dios nos ha dado la oportunidad de ayudar a través de la música”.

Sí al rap de Alexander

Recientemente, su hijo Alexander Acha se volvió tendencia por interpretar “La Guadalupana”, en honor a la Virgen de Guadalupe, pero en versión en rap, un extracto de la canción que juntos grabaron con el rapero Big Metra. Emmanuel asegura que está orgulloso de lo que hizo a pesar de las críticas.

“Fue padrísimo y mucha gente no entendió lo que dice la letra, que es preciosa… Es una tendencia musical del día de hoy, pero esto lo hicimos hace 10 años y claro, como Big Metra no podía estar, la canción lleva eso (enlatada) y había que hacerla así, él la hizo, tuvo el valor de hacerlo y me parece perfecto, maravilloso”, afirma.

“Creo que mucha gente cuando hace una crítica creen que la canción está diciendo algo horrible y lo que está diciendo es una alabanza increíble”, agrega.