Chef, de tour por la ciudad

[email protected]

La chef Margarita Carrillo es una delas figuras culinarias en México, pero la gente desconoce que para ella fue un reto hacer una tortilla y que es fan de los tacos de cabeza.

“Muchos platillos cuestan trabajo, pero hacer una tortilla bien hecha, que esponjara, costó mucho y cuando eso pasó ¡ya tenía la esperanza de poderme casar!”, cuenta divertida.

Reconoce que en varias ocasiones ha sido vista en lugares populares y eso sorprende a quienes la identifican en la calle.

“Me ha pasado mucho cuando estoy comiendo tacos con mi hijo en la esquina y estoy feliz. La gente me dice que si ahí como, es que deben estar bien. Y como soy una tragona bien hecha, quizá no como en volumen, pero sí en variedad y pido de trompa, buche, oreja, de todo. Los de cabeza son maravillosos porque son sin grasa y al vapor”, detalla entre risas.

Carrillo es una de las anfitrionas del canal especializado de paga El Gourmet y ahora tendrá una entrega especial en el unitario Los favoritos de... en el cual chefs recorren lugares en la Ciudad de México. Su emisión saldrá al aire el 6 de noviembre.

“Ya salió el de Benito Taibo y ahora el mío, somos como los abuelos del canal y pues hay que recorrer los lugares que nos gustan”, indica.

Antes del lanzamiento, la actual coordinadora de la Escuela de Cocina Mexicana del Centro Culinario Ambrosía y vicepresidenta adjunta de proyectos gastronómicos del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, escarba en recuerdos.

¿Es reconocida en la calle?

¡No puedo salir como cualquier señora con los tubos puestos! (risas). No me molesta que la gente me reconozca, más bien me ha hecho ser más consciente de que debo salir bien.

¿Le pasa igual que a los doctores, a quienes, como no queriendo, les piden recetas?

(Risas) Sí, mucho, mujeres y algunos hombres me dicen que hacen mis recetas y salen bien, y de pronto preguntan cómo hacer tal cosa.

¿A que jugaba de pequeña?

Vengo de una familia orientada a la buena comida y de chiquita no jugaba a otra cosa que la comidita y los trastecitos. Mi papá fue un gran apoyador, al principio pobre, se comía mis galletitas crudas, pero fue tan inteligente que decia: ‘oye, quedó rico, pero está un poco crudo’ (risas).

¿Cómo hacerle para no subir tantos kilos del 1 de noviembre al 6 de enero?

Estás hablando con la persona incorrecta (risas). Me cuido mucho porque las mujeres tenemos tendencia a echar kilitos, pero creo se puede comer en el maratón Guadulupe- Candelaria con medida y hacer ejercicio. La alegría que da probar lo de esta temporada no debe dejarse.

¿Tiene alguna pesadilla recurrente en relación a la comida?

Sueño poco, pero siempre que inicio un nuevo curso en la universidad o un festival, hay un estrés pavoroso. ¡Soy la señora de las cucharitas, siempre debo probar para estar tranquila, no sé si sea inseguridad!