Sherlyn quiere darle un hermanito a su hijo André

La cantante Sherlyn González volverá a convertirse en madre, pues contó a medios de comunicación que estaría en pláticas para someterse a un proceso de inseminación in vitro y darle a su hijo, un hermanito.

La también actriz es una mujer que emprendió el viaje de la maternidad sin necesidad de una figura paterna, pues fue en el 2020 cuando habría dado a luz a André, quien nació mediante la técnica de inseminación artificial, lo cual sorprendió a sus seguidores puesto que no esperó a que le llegara un príncipe azul y decidió ir a Nueva York a someterse al proceso.

González reveló más tarde que tuvo algunas complicaciones durante el parto que pusieron en peligro su vida y la del bebé, sin embargo, superaron las dificultades.

"Todo caminaba para ser un parto normal. El día que voy a checar con el doctor que todo viniera en orden me dice: 'Sher, la verdad es que ya estamos con menos líquido amniótico del que debería ser. Vamos a monitorear al bebé'. Y cuando me ponen el monitor veo que empiezan a entrar más doctores al cuarto", contó a la revista "Quién", en aquel entonces.



Foto: Vía Instagram



Foto: Vía Instagram

¿Qué es una Fecundación in vitro?

Se trata de la unión del óvulo de la mujer y el espermatozoide de un hombre en un plato de laboratorio, es decir fuera del cuerpo, de acuerdo con el portal “Mediline plus”. Por lo que la paciente se enfrenta a tratamientos y medicamentos para poder quedar embarazada sin ayuda.

Sherlyn inicia preparación para tener un segundo hijo

De acuerdo con “People en español”, la artista reveló que visitará a su médico para hacerse los exámenes correspondientes y poder cumplir su sueño: En otras ocasiones ya habría revelado que deseaba un nuevo bebé.

“Mismo doctor, mismo proceso. Vamos a ver cuándo pega, pero empiezo el proceso ya. Estoy muy emocionada, creo que va a ser inseminación. Tengo plática con Enrique, mi doctor, para saber si hacemos inseminación o in vitro. Me gustaría que venga sano o sana”

La actriz también reiteró su amor por André y expresó que por el momento no tiene pareja, “Estoy soltera. Sola, solicitada y soltera". Sin embargo, esto no le representa una limitante para vivir feliz.

Critican a Sherlyn por su "forma de ser madre"

La intéprete de “Corazón inalcanzable” ha sido un blanco de críticas en sus redes sociales, ya que suele recibir comentarios acerca de cómo ejerce su maternidad, desde opiniones sobre el peinado de su hijo hasta que actualmente duerme con él, ya que tiene dos años.

Ante esto, Sherlyn decidió defenderse y publicar un video para hacerle frente a sus haters.

“Mis amores, si pudieran ser la mejor mamá de mi hijo de lo que yo soy, Dios se los hubiera mandado a ustedes, no a mí, así que, recomendación, no opinamos sobre la maternidad ajena”.

Luego Añadió: “Todos somos muy buenos para opinar de vidas ajenas. Nos hacemos expertos cuando se trata de los demás. Excelente respuesta amiga querida”; “Totalmente de acuerdo”; “Quienes opinan, de entrada no conocen la maternidad. ¡Sólo haz caso a tu intuición! Me decían: ¿María, en brazos?, ¡ya está muy grande! y aún duerme en tu cama? Pues bien, hoy María vive en otra ciudad con su novio, y esos días a su lado no se van a repetir, así que gocen a sus hijos con todo! Y opinen menos por Dios!”; “Disfrútalo muchísimo, ojalá muchas madres educaran a sus hijos con ese amor y dedicación”, concluyó.

