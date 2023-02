Shawn Mendes y Sabrina Carpenter tienen un...¿romance?, los captan juntos

A unos días de que trascendiera la aparente ruptura de Camila Cabello y el empresario Austin Kevitch, ahora es el ex de la cantante, Shawn Mendes, quien está acaparando los titulares de algunos medios internacionales, pues fue captado en West Hollywood, California, junto a la estrella de Disney, Sabrina Carpenter, lo que levantó especulaciones de un amorío.



Camila Cabello y Shawn Mendes quienes tuvieron una relación de tres años. Foto: JC Olivera/Getty Images/AFP, Archivo El Universal

Las románticas versiones han perseguido a los artistas anteriormente, ya que se decía tenían algunos encuentros, sin embargo, fue durante el fin de semana pasado que se les vio en el Sunset Plaza.

De acuerdo con “PageSix”, Mendes y Carprenter compartieron el momento para realizar algunas compras.

El intérprete de “Señorita” lució un pantalón de pana azul que combinó con una chaqueta de mezclilla, mientas que la actriz de “Una aventura de niñeras”, portó un estilo más deportivo, puesto que eligió un pans y sudadera oversize color negro a juego con una bolsa blanca.

Aunque en ninguna de las imágenes se les observa posando de forma cariñosa, la también cantante mostró sonrisas mientras conversaba con Mendes.

Por su parte, a Shawn se le vio menos expresivo. Las imágenes aparecen después de que en la cuenta de Instagram “Deuxmoi”, un perfil que publica “chismes” de celebridades, recibiera una pista anónima del hasta ahora supuesto romance.



Sabrina Carpenter. Foto: Evan Agostini/Invision/AP, Archivo El Universal

Resulta que un espectador se percató de lo “cómodo” que se veían los famosos mientras “claramente tenían una cita” en Los Ángeles, esto, sólo unos días después de San Valentín.

El “encuentro” tomó por sorpresa a los fanáticos del artista debido a que se le vinculaba amorosamente con su quiropráctica, Dr. Jocelyne Miranda, con quien se le vio a los pocos meses de su ruptura con Cabello.

Asimismo, se decía que Carpenter estaba saliendo con el protagonista de “Maze Runner”, Dylan O'Brien. Hasta el momento ninguno de los involucrados ha negado o confirmado las especulaciones.



