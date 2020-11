Sharis Cid derrama amor por su nuevo nieto

La actriz Sharis Cid se convirtió nuevamente en abuela, su hija Kristal Cid y Brandon Peniche agrandaron la familia, y el pasado 11 de noviembre le dieron la bienvenida a su segundo hijo.

La pareja ya se encuenta en casa, a través de sus redes sociales compartieron que salían del hospital con todo y regalo.

Ya en casa, la familia de Brandon y Kristal Cid están disfrutando del bebé, que nació tras 17 horas de labor de parto.

"Peso tres kilos con 50 gramos, midió 51 centímetros y nació a las 11:20", dijo entusiasmado el hijo de Arturo Peniche a sus compañeros de Venga la Alegría; el conductor confesó que a diferencia de cuado nació su primer hija, esta vez lloró de emoción cuando pudo ver a su pequeño.

Sharis Cid posteó en sus redes sociales una tierna instantánea en la que aparece junto a quien ya llama "su príncipe".

"No tengo palabras para decirles lo que siento al ver a este #principebebe estoy tan feliz y agradecida con Dios y con la vida que me ha dado tanto ser abuela es lo mejor que me ha pasado en mi vida. #abuelededos", se lee.

Antes de que el pequeño naciera, la feliz abuela, por partida doble, le dedicó unas palabras a su nieto, agradeciéndole por el regalo de vida que significaba su nacimiento.

"Un día antes de tu llegada #principebebe así de felices te esperábamos aquí estás en la pancita de tu mamita junto a tu hermana tu abuela y tu tita . Llegaste el 11:11:2020 a las 11:20 pm lleno de magia de amor trayendo a nuestras vidas un día más para agregar a la lista de los días más felices [email protected] vidas te amo chiquitín. Atte : tu abuela".

Por supuesto que Brandon también está más que feliz por la llegada de su segundo hijo.

