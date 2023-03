Shannon de Lima, ex de Marc Anthony, tiene el traje de baño perfecto para darle la bienvenida al calor

Shannon de Lima no solo es una de las modelos internacionales más buscadas en el ambiente. Ella es una de las mujeres favoritas de muchas marcas de moda. Con tan solo 34 años, sin dudas es una de las más queridas en el mercado latino. Incluso hay quienes dice que no hay nada que le pueda quedar mal.

Los trajes de baño son una de las prendas favoritas de Shannon de Lima. No hay vez en que sus publicaciones con esta prenda no se llenen de likes en sus redes sociales. Esta vez no fue la excepción. La modelo conquistó al fandom virtual con su más reciente pose en blanco y negro.



Pronto la ex de Marc Anthony cosechó más de 14 mil likes y varios elogios en la red social de la camarita. “Mujer hermosa ufffffff carajo!.. que bella..”, “Si tuviera buen regalo te daría un espejo por qué después de lo más hermoso es tú reflejo”, “Mamasita preciosa muñequita”, son tan solo algunos de los comentarios que le dejaron bajo el carrete.

Sin duda, tras su posteo Shannon de Lima volvió a demostrar por qué es una de las mujeres más guapas del condado. Con su diminuto traje de baño volvió a desplegar toda su belleza latina. A ella le bastaron dos emojis, un corazón blanco y otro negro, para enamorar a todos. De paso no adelantó lo que se viene en para la temporada.



Es que al igual que muchas celebridades Shannon de Lima ya activó el modo verano y está lista para volver a disfrutar del mar y el sol. Al igual que otras temporadas, la modelo está dispuesta a seguir presumiendo de sus dotes de Miss Mundo. Sus más de dos millones de seguidores se lo agraden cada vez que sube una publicación.