Shakira ya tiene fecha para irse a vivir a Miami, lejos de su ex Gerard Piqué

Shakira ya tiene fecha para dejar Barcelona, donde vivió su historia de amor con Gerard Piqué, y donde ésta terminó en medio de versiones de infidelidad por parte de él; muchas cosas han pasado desde entonces, un largo camino para la cantante de "Te felicito", quien a la par del sufrimiento por la ruptura y la polémica, espera que su padre se siga recuperando para entonces poder viajar en familia a Miami, donde vivirá con sus hijos.

Shakira, de 46 años, y Piqué, de 36, anunciaron su separación en junio de 2022 luego de más de una década juntos; el exfutbolista ya no esconde su amor por la joven Clara Chía, su novia de 23 años que es mencionada por la colombiana en su exitosos tema "BZRP Music Session #53".

En dicho tema Shakira lanza frases abiertamente dirigidas a Piqué, como "Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también" o "A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", además de que sentencia "Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques".

Este es el tercer éxito musical asociado a la ruptura de la mediática pareja luego de "Te felicito" y "Monotonía"; y aunque es cuestión de semanas para que la intérprete deje Barcelona, se sabe que tanto Piqué como los padres de éste, cuentan las horas para que esto suceda, pues la tensión entre ellos ya es insostenible.

Shakira tendrá u cambio de vida

De acuerdo a "Las Mamarazzi", será el próximo 1 de abril cuando Shakira y sus hijos partan hacia la mansión que tiene en Miami; Sasha y Milan llegarán en el periodo de las vacaciones escolares que tienen a principios de abril los alumnos americanos, el conocido como Spring break. Los niños se incorporatán a su nuevo colegio, un exclusivo centro internacional cuya matrícula formalizó la colombiana tras llegar a un acuerdo de separación con su ex el pasado mes de noviembre.

Grabar con el productor argentino Bizarrap una canción dirigida a su expareja Gerard Piqué fue un "desahogo" para superar la ruptura, dijo la cantautora colombiana Shakira en la primera entrevista televisiva tras su separación.

"Mis canciones son la mejor terapia, son más eficaces que una visita al psicólogo, al psicoanalista", declaró a la cadena mexicana Televisa, a la que recibió para una charla que duro casi media hora y que fue transmitida la noche del lunes.

La artista colombiana lanzó en enero pasado el tema "BZRP Music Session #53", en la que se refiere expresamente al exfutbolista y su actual pareja, la española Clara Chía. En cuestión de horas, la pieza ya había sido escuchada más de 30 millones de veces e incendió las redes sociales.

"Entré al estudio de una forma y salí de otra (...), fue un gran desahogo necesario también para mi propia sanación, para mi propio proceso de recuperación", explicó Shakira.

"Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiese tenido esa canción, la posibilidad de expresarme, de pensar en el dolor", añadió.

Reveló además que fue a sugerencia de su hijo Milan, de 10 años, que se decidió a grabar con el productor argentino.

"Me dijo 'tienes que hacer algo con Bizarrap, es el dios argentino'", relató sonriente la cantante al recordar las palabras del niño.

Piqué y sus padres quieren a Shakira lejos

Luego de la polémica desatada tras el lanzamiento del tema junto a Bizarrap, los medios españoles no han dejado de perseguir tanto a Shakira como a Piqué, y mientras ella suele aparecer con una sonrisa, él ignora las cámaras y no se despega de su celular, sobe todo en esas ocasiones en las que pasa por sus hijos pero han llegado a salir hasta media hora más tarde, situación que enoja a Gerard.

En "El programa de Ana rosa", se reveló que tanto Piqué como sus padres Joan Piqué y Montserrat Bernabeu, están deseando que llegue el momento para perder de vista a Shakira.

"La cantante hace mucho que quiere irse, pero es que Piqué y su familia también quiere que se vaya ya porque la tensión es tal que creen que el mejor remedio es que cuanto antes llegue el tarslado mejor será para todos. Se han mentalizado, tienen claro de que esto va a suceder y tienen capacidad económica de viajar a Miami siempre que quieran para ver a esos niños" dijo la periodista Sandra Aladro.



Clara Chía y Piqué presumen su amor en Barcelona y en redes sociales.

De acuerdo a Europa Press, una persona del entorno cercano de Piqué habló con el diario La Vanguardia para desmentir las versiones de que el exjugador intentó volver con Shakira poco después de su ruptura - como aseguran varios medios de comunicación y como la propia artista ha dejado entrever en sus últimas canciones, "Session #53" y "TQG" - y ha revelado que desde su separación "han sabido mantener las formas de cara a la galería pero se han llevado fatal y ahora mismo ni se dirigen la palabra".

Y es esta mala relación - que la colombiana también tiene con los que fueron sus suegros - el motivo por el que tanto Gerard como su familia están deseando que llegue el 1 de abril para que, si todo marcha según lo previsto, Shakira abandone Barcelona seguramente para siempre.

*Con información de Europa Prees y EFE.

