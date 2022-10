Shakira se arrepintió de hacerle caso a este consejo que le dio la mamá de Piqué

Shakira ha lucido diferentes looks en su cabellera, los cuales van desde su recodado cabello rojo, hasta su voluminoso atuendo rubio que tanto gustó a sus fans y suele retomar la colombiana; sin embargo no siempre ha lucido una larga cabellera, un tiempo se la cortó gracias al consejo de su exsuegra Montserrat Bernabéu.

La cantante de 45 años, que ha tenido que vivir meses complicados por su separación con Piqué y la hospitalización de su papá, atendió un consejo que le dio la madre de su ex hace algunos años, y cual tenía que ver con su apariencia física, su cabello.

En un video de hace un año, Shakira cuenta que fue su suegra quien la animó a que se cortara el cabello.

Era 2011 cuando la voz de "Te felicito" sorprendía al mundo con este atrevido look que según la propia cantante, se arrepintió de habérselo hecho.

Lo confesó cuando volvió a ver una foto del 2012, del día que fue condecorada por el Ministerio francés de Cultura durante la apertura de la 46 edición del Mercado Internacional del Disco y de la Edición Musical (MIDEM) en Cannes, Francia.

"Qué mal corte de pelo", confesó al ver la instantánea.



Archivo AP.

"Esto fue consejo de mi suegra, que me dijo: 'Ay, ¿Por qué no te cortas el pelo? Que lo tienes muy maltratado'. El peor error de mi vida. Suegra, no te vuelvo a seguir consejos estéticos", expresó la colombiana en un tono de "broma".

La relación entre la mamá de Piqué y Clara Chía

Al parecer la relación entre la madre de Piqué y la joven de 23 años, Clara Chía, es buena, así como lo fue con Shakira, de quien Montserrat Bernabéu opinó en su momento que era "una persona fascinante", debido a que era "una mujer sencilla y de grandes valores".

Ahora, tras la separación, dada a conocer de manera oficial en junio, la madre del futbolista aprueba la nueva relación de su hijo con la estudiante de relaciones pública, así lo asegura el paparazzi español Jordi Martin, quien asegura que recientemente Montserrat Bernabéu le habría dado su opinión a Shakira sobre Clara Chía: "es una mujer educada y cariñosa".

Piqué ya sale públicamente con Clara; en sus redes no ha publicado nada al respeto de su nueva relación amorosa, y la última foto que tiene publicada con Shakira es de julio de 2021.

"No fue tuya ni tampoco mía, fue culpa de esa tal Clara Chía, eso debio de decir la cancion", se lee entre los comentarios más recientes de la fotografía, la cual tiene más de un millón de "me gusta" y cientos de opiniones en contra del jugador del Barcelona, quien sigue en pláticas con Shakira sobre la custodia de los dos hijos que tienen en común.



