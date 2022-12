Shakira quiso acompañar a Piqué en el momento más importante de su vida pero él la despreció

Ya pasaron seis meses desde la confirmación de la separación de Shakira y Gerard Piqué. Y si bien cada uno está rehaciendo su vida por separado, todavía hay ciertos rumores de infidelidad de parte del exfutbolista. Mientras que el exBarcelona comenzó una nueva relación amorosa, de la mano de Clara Chía Martí, la cantante planea su viaje a Miami para instalarse con sus hijos.

Luego del acuerdo al que llegaron Piqué y la intérprete de “Pies descalzos”, Sasha y Milan podrán vivir con su madre en Miami y así tener más cerca a la familia materna. La idea inicial de Shakira es que sus hijos estén menos expuestos a la prensa y comiencen una nueva vida lejos de Barcelona.

Si bien el exdefensa de la Selección de España y la artista de 45 años se separaron a mitad de año, la crisis venía desde hace varios años y siguen saliendo a la luz videos que confirman algunos gestos polémicos de parte del empresario. Es por eso que mientras algunos fans de la nacida en Barranquilla apoyaron a su ídola en el sentimiento de tristeza, otros celebraron la decisión de que se separaran.

La mayoría de los fans de la cantante están convencidos de que su ex pareja la humilló en varias oportunidades y le fue infiel, culminando estos actos en la confirmación del noviazgo con Clara Chía Martí. Para demostrar tales afirmaciones, circula en las redes sociales un video del momento en que el entonces jugador del Barcelona obtuvo la Copa del Rey 2015.



En medio de la celebración y la seguidilla de fotografías que todos los jugadores se tomaron con sus familias, llegó el turno del padre de Sasha y Milan. Pero en la secuencia de la pareja, se puede ver cómo él tiene gestos distantes y fríos con la artista, incluso le saca la mano de su pecho de manera brusca.

Al terminar de tomar las fotos, Shakira queda arrodillada en el suelo y su entonces pareja no fue capaz de ayudarla a incorporarse. El gesto de incomodidad en el rostro de la compositora está muy claro. “Sus desprecios hacia ella no era algo nuevo. Más bien mucho duró”, “Mendigando amor a un témpano de hielo, nunca la quiso” y “¡Vaya! Pero qué atento y cortés es este tío”, son algunos de los comentarios que se pueden ver en las redes sociales, dando cuenta de los supuestos desprecios del ex futbolista español.