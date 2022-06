Shakira, Piqué y otras parejas que sufrieron crisis amorosas

Las rupturas e infidelidades de los famosos siempre ha dado de que hablar en las redes sociales y en los medios de comunicación. Tal es el caso de la artista colombiana Shakira que luego de los rumores de una posible infidelidad por parte del futbolista Gerard Piqué, se confirmó su separación, pero ¿tal noticia te dejó con ganas de recordar otras crisis o rumores de pareja más polémicos del mundo del espectáculo? Aquí te resumimos tres.

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez

- Antes de que la pareja se comprometiera, ya existían algunos rumores de infidelidad. Una vez que se comprometieron, el exjugador de beisbol cubano, José Casenco, publicó un tuit en el que resumía que Alex le era infiel a la cantante con su exesposa. Sin embargo, la actriz dijo en una entrevista, "No es importante, yo sé cuál es la verdad”, dijo en el programa de radio, “yo sé quién es él, él sabe quién soy yo, y somos felices. No vamos a dejar que otras personas nos digan cómo es nuestra relación”.

Eva Longoria y Tony Parker

- "¿No soy lo suficientemente atractiva?", fue la pregunta que muchas veces se hizo Eva Longoria, estrella de la serie Mujeres desesperadas, tras enterarse de la infidelidad de su esposo Tony Parker. Con el basquetbolista tuvo un matrimonio de cuatro años, hasta que leyendo mensajes, se dio cuenta que la engañaba con una amiga mutua. Eva decidió enfrentar los hechos y aunque la pregunta la taladraba, siempre pensó que lo mejor era que no abusaran de ella.

Demi Moore y Ashton Kutcher

- Era un secreto a voces, pero fue hasta hace dos años, con la publicación de su autobiografía, que Demi Moore aceptó que el actor Ashton Kutcher le fue infiel en dos ocasiones, una de ellas cuando celebraban su sexto aniversario matrimonial. Y aunque ella trataba de salvar la relación, él simplemente no quiso. "La mansión donde me casé está vacía. Mi marido me ha engañado", escribió la protagonista de Ghost para hablar del tema.