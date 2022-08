Completamente rota. Así ha reaparecido Shakira en Barcelona tras la primera aparición pública de Gerard Piqué con su nueva novia, Clara Chía, en el concierto de Dani Martín en La Cerdanya. Si hasta ahora su entorno cercano deslizaba que la colombiana estaría muy enfadada con el futbolista por incumplir su pacto de no dejarse ver con otras parejas hasta que se cumpliese un año de su separación, ahora "El programa del verano" ha mostrado unas reveladoras imágenes en las que se ve que la cantante de "Waka waka"no está molesta sino devastada después de ver al padre de sus hijos con otra mujer.

Unas fotografías en las que Shakira no puede disimular una desolación y en las que, durante un tranquilo paseo por los alrededores de su domicilio de la mano de sus hijos Milan y Sasha, se muestra cabizbaja, triste y con los ojos hinchados, como si hubiese llorado.

Shakira ha reaparecido con sus hijos tras la primera aparición de Piqué con su nueva pareja, Clara Chía - TELECINCO.ES

A pesar de que intenta aparentar normalidad, la cara de la colombiana es un poema y deja entrever que las apasionadas imágenes de Piqué con Clara Chía - una relación de la que al parecer es conocedora desde hace meses - le han afectado más de lo que pensábamos.

Volcada en sus hijos y ejerciendo una vez más de madraza, estas imágenes de una Shakira hundida contrastan con la euforia y la felicidad indisimulada del futbolista con su nueva novia en sus primeras imágenes juntos.

Fuentes próximas a la artista revelan que en ella no hay tan solo dolor, sino también decepción de una mujer enamorada que ve que ya no hay marcha atrás en su separación, que podría complicarse después del derroche de amor de Piqué con Clara Chía, ya que se apunta a que Shakira no está dispuesta a ponerle las cosas nada fáciles.

¿Quién es el nuevo amor de Gerard Piqué?

La pareja puso punto final a su relación, en medio de una polémica de infidelidades. Ahora, el futbolista estaría nuevamente en una relación. Según informó el medio The Sun, la mujer en cuestión es Clara Chia Marti, de 23 años, y quien forma parte del equipo de trabajo de Piqué. Es organizadora de eventos en Kosmos Global Holding S.L., una de las oficinas en las que invierte el jugador del FC Barcelona.

“Gerard y Clara se han estado viendo durante meses. Ella es una estudiante que también trabaja para él en su oficina, organizando eventos. Han mantenido su relación en secreto, pero todos los que les rodean saben lo que está pasando”, sostuvo una fuente al mencionado medio.

La descripción física de Clara también coincide con las versiones que trascendieron semanas atrás, en los que se decía que el deportista salía con una joven rubia.

*Con información de La Nación/Argentina/GDA

