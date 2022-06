Shakira la pasa de lo lindo con Nick Jonas en “Dancing with myself”

Luego de anunciar su separación de Gerard Piqué, Shakira no la pasa tan mal o, al menos, eso es lo que refleja en sus redes sociales, pues desde el estreno de “Dancing with myself”, el reality que pone a prueba a personas que no saben de baile, la cantante se ha dedicado a compartir historias junto a Nick Jonas y Liza Koshy, personalidades con quien comparte créditos en el show.

Desde que la cantante colombiana anunció el estreno del programa de baile, a finales del año pasado, sus fanáticos estaban ansiosos por conocer la temática del show y que otros famosos integrarían parte del elenco. Ahora, a una semana de su estreno, Shakira no deja de compartir historias de todo lo que ocurre detrás de cámaras y la forma en que se divierte con sus compañeros.

Lee también: ¿Qué pasó con Antonio De la Rúa, el ex de Shakira antes de Gerard Piqué?

En entrevistas a diversos medios, Shakira ha asegurado que “Dancing with myself” no es un programa de baile profesional, sino una excusa para conjuntar a las personas apasionadas por esta disciplina. “Creo que es un show muy divertido, no difícil ya que no es sobre talento, es más sobre gente expresando su pasión por el baile, el amor por el baile”, dijo a NBC, la cadena de televisión que produce el reality.

Por las historias que tanto Koshy, Jonas y Shakira comparten es obvia la química que comparten. En el episodio de ayer, hubo un poco de salsa. Uno de los géneros que los jueces escogieron para retar a los integrantes del elenco, conformado por doctores, trabajadores de la construcción y dentistas, pero la profesión de las y los participantes poco importa, pues cada semana se presentan nuevos grupos, lo que verdaderamente cuenta es la destreza con la que se mueven.

Pese a que los seguidores de la cantante han hecho comentarios acerca del deseo de verla de cita con Nick, no hay ningún indicio que demuestre que su relación rebasa un divertido trato durante el show que, además, comparten con Koshy, que el día de ayer compartió un detrás de cámaras de la forma en que Shakira le enseñaba a mover las caderas.

Lee también: Mijares está enamorado otra vez: ella es su novia