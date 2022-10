"Monotonía", la nueva canción de Shakira está dando mucho de qué hablar entre los fans de la cantante y hasta los que no lo son pero están al tanto del polémico truene de la colombana con el futbolista Gerad Piqué, con quien duró 12 años y tiene dos hijos en común.

Mientras los fans de "Te felicito" descifran los mensajes ocultos del video que ayer se estrenó en todas las plataformas, y en el que aparece Ozuna, la prensa española no pierde de vista a Piqué y lo que tenga que decir de esta canción en la que Shakira deja claro que aunque la culpa del rompimiento habría sido de ambos, él se mostró frío e indiferente.

En el clip, la colombiana aparece llorando en una tienda y, tras ser atacada con una bazuca, recoge su corazón por el piso y lo lleva en las manos por la calle.

Piqué reaparece

Coincidiendo con el estreno de "Monotonía", Piqué reapareció yendo a buscar a uno de sus hijos a la casa de Shakira para llevarlo a sus actividades extraescolares.

Muy serio y permaneciendo dentro de su coche en la puerta del domicilio mientras no salía su hijo, el futbolista ignoró las preguntas sobre la reveladora letra de la nueva canción de su ex.

Después, y tras dejar a su hijo, Gerard se dejó ver caminando a paso rápido hasta su vehículo, no respondió los cuestionamientos sobre "Monotonía" y lo que le parecía frases como "este amor no ha muerto, te quiero, pero me quiero más a mí".

Un silencio tenso con el que, por el momento, evitó pronunciarse sobre la canción que habla de su ruptura, perp su rostro, al momento de los cuestionamientos, fue capturado en una fotografía.



La cara de Piqué. Europa Press.



Letra de "Monotonía"

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía (Mmm, ah)

Yo sabía que esto pasaría

Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo

Siempre buscando protagonismo

Te olvidaste de lo que un día fuimos

Y lo peor es que

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía (Mmm, ah)

Yo sabía que esto pasaría (Oh-oh-oh)

De repente ya no eras el mismo (El mismo)

Me dejaste por tu narcisismo (Egoísmo)

Te olvidaste de lo que un día fuimos (Woh-oh, oh-oh)

Eh-eh, ey

Tú distante con tu actitud

Y eso me llenaba de inquietud

Tú no daba' ni la mitad

Pero sí sé que di más que tú

Estaba corriendo por alguien

Que por mí ni estaba caminando

Este amor no ha muerto

Pero está delirando

Ya de lo que había ya no hay na'

Te lo digo con sinceridad

To' está frío como en Navidad

Es mejor que esto se acabe ya (Ya, ya)

No me repitas otra vez, que esa ya la vi (Ya la vi)

Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí (Más a mí)

Es un adiós necesario

Lo que un día fue increíble se volvió rutinario

No me saben a nada tus labios

Ahora es todo lo contrario, y lo peor es que

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía (Mmm, ah)

Yo sabía que esto pasaría

Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo (Mismo)

Siempre buscando protagonismo

Y te olvidaste de lo que un día fuimos

Eh-eh, ey

*Con información de Europa Press.



