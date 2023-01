Shakira inspira a Aracely Arámbula, quien canta: "Me dejaste con la prensa en la puerta"

La nueva canción de Shakira, “Music session #53”, sigue dando de qué hablar, pues no sólo se convirtió en el himno de la cantante colombiana para expresar el duelo que ha atravesado desde que se separó de Gerard Piqué, sino que son miles las personas que se han identificado con la letra y, entre ellas, figuras del medio artístico, como es el caso de Aracely Arámbula que cantó una de las estrofas del tema más contundentes, por lo que ya aseguran que es una indirecta para Luis Miguel.

El tema que Shakira lanzó a lado de Bizarrap y Keityn, el coautor del tema, ha logrado exitosas cifras en las plataformas de música más importantes y, en poco menos de dos semanas, ya se convirtió en una de las canciones más conocidas de la artista que, desde que anunció su separación del exfubolista del Barcelona, en junio del año pasado, se ha convertido en una de las personalidades más comentadas por la opinión pública y los medios de comunicación.

Aunque la controversia en torno a este sencillo sigue dando de qué hablar, pues hay personas que no están de acuerdo con que Shakira haya ventilado parte de su vida intima en una canción, debido a que podría afectar a sus hijos Milán y Sasha, de 9 y 7 años, lo cierto es que la mayoría de personas apoyan a la cantante que, de acuerdo con diversos medios, fue víctima de múltiples infidelidades de su expareja, todavía antes de que el deportista iniciara una relación con la joven española Clara Chía Martí.

El fenómeno que ha causado “Music session #53” es tal que no sólo las fans y los fans de Shakira se han pronunciado en favor de su nueva composición, sino que son muchas y muchos famosos que se han identificado con la letra de la canción, por lo que han recurrido a sus redes sociales para cantarle al desamor y, de paso, mandar una que otra indirecta a amores del pasado, o eso es lo que pareciera.

Este es el caso de Aracely Arámbula quien subió un nuevo TikTok, en el que sorprendió a sus más de 1 millón de seguidores, pues fue la primera capsula que comparte en la plataforma desde el 23 de diciembre, pero su regreso a esta red social no fue lo que más conmocionó, sino que lo hizo para cantar la canción de la colombiana y, especialmente, la estrofa en la que Shak le reprocha a Piqué por haber llevado a su vida el hostigamiento de la prensa y la presencia constante de su suegra, Monserrat Bernabeu, quien es su vecina, pues ambas residen en Esplugues de Llobregat, Barcelona.

El fragmento de “Music session #53” que cantó en playback la actriz mexicana fue:

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.



Luego de que Aracely publicara este TikTok, sus fans mostraron gran entusiasmo con comentarios como:

“Sabía que eras team Shakira”.

“Clara-mente faltabas tú haciendo el tren, tam Shaki”.

“Claramente ella también factura”.

Estos comentarios hacen alusión a la relación que Arámbula sostuvo con Luis Miguel, entre 2005 y 2009, y la más formal que sostuvo el “Sol de México”, hasta ese momento, sin embargo, luego de su separación, no sólo dejó de tener contacto con la actriz, sino que dejó de proveer a sus dos hijos menores Daniel y Miguel.

De hecho, hace poco, uno de los exmanagers del cantante, Polo Martínez indicó que el cantante tenía la costumbre de pedirles a sus parejas que firmaran un contrato en el que se comprometían a no revelar ningún pormenor de su relación, sólo que, en el caso de Arámbula, con quien procreó dos hijos, además, habría solicitado supuestamente que abandonara su carrera como actriz para concentrarse únicamente a la crianza de sus hijos, situación que la actriz no aceptó y que presumen fue el motivo de su ruptura.

Pero eso no fue todo lo que sugirió Martínez, pues también declaró que Luismi llegó a un acuerdo con “La chule” de que concibieran tres hijos que solventaría con 50 mil pesos mensuales por cada uno. Sin embargo, la actriz ha desmentido estas especulaciones, asegurando que ella no firmó ningún acuerdo prenupcial con dichas condiciones.

Pese a que a más de 13 años de haberse separado, Arámbula se ha mostrado hermética en cuanto a hablar de su expareja se refiere, sí ha sido muy puntual al externar que el padre de sus hijos no se hace cargo de su manutención ni es una figura paterna presente, por lo que a lo largo de los últimos años ella ha sido la única que ha visto por la educación y formación de Daniel y Miguel, mismo motivo por el que se negó a aceptar que aparecieran en la serie autobiográfica del cantante, haciendo una declaración contundente: “Soy parte de su vida, no de su negocio”.

