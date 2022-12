Shakira: estos son los idiomas que habla la cantante y que le permiten mudarse a cualquier parte del mundo

Shakira sigue en el ojo de la tormenta en el medio de su mediática separación de Gerard Piqué. Sin embargo, si hay algo que no se puede negar y es su capacidad de salir adelante ante las adversidades. Mientras pasa el mayor tiempo posible con sus hijos trata de aprender idiomas para poder mantener la cabeza ocupada.

La colombiana es una artista muy completa. Shakira no solo es una cantante exitosa, ella también ha decidido perfeccionarse. En pleno confinamiento la cantante anunció que se había graduado en Filosofía Antigua en la Universidad de Pensilvania. “Ya sé que mis hobbies no son prácticos, pero me tomó horas después de poner a dormir a los niños”, confesó en aquella oportunidad.

Pero la ex de Gerard Piqué no se conformó solo con esto. Para poder viajar a cualquier lugar del mundo llevando su música debió estudiar idiomas. El contacto con sus seguidores para ella siempre ha sido muy importante y por ello aprendió a comunicarse con sus fanáticos aprendiendo varias lenguas.

Cuáles son los idiomas que habla Shakira

Todos sabemos que Shakira habla el español y el inglés a la perfección. Gracias a esto pudo abrirse paso hacia otros países y consolidar una carrera internacional. Pero estos no son los únicos idiomas que habla la barranquillera.

Ella también ha demostrado que se puede defender perfectamente con el francés. Incluso en una oportunidad a Shakira le tocó grabar un DVD para un recital en Francia y dio cuenta de sus aptitudes en la materia. Además es capaz de entablar un diálogo en italiano, en portugués y en catalán. Este último lo debió aprender gracias a Gerard Piqué.

Con los hijos que tuvo con Gerard Piqué, la colombiana suele hablar en inglés o en español. Eso sí, lo único que no está permitido para Milan y Sasha es mezclar los idiomas, o se habla en uno o en el otro. De esta manera, el “spanglish” está totalmente prohibido en su residencia.