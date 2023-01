Shakira: de esto se arrepiente por seguir los consejos de su ex suegra Montserrat Bernabeu

La madre de Gerard Piqué también ha sido motivo de videos virales. Los fans de Shakira han publicado en las redes sociales un fragmento visual de una “discusión” que tuvo hace varios años la cantante con su suegra. Allí se puede ver como Montserrat Bernabeu toma por la cara a su nuera y la hace callar.



@ElGordoyLaFlaca fíjense como la harpía de @mbernabeuIG mamá del bueno para nada @3gerardpique le pone las manos a @shakira y trata de silenciarla. Esto es acoso físico, Esos hijos de puta no merecen un día mas de vida pic.twitter.com/xcm0mPUaVU — CabraLiberada (@cabraliberada) January 23, 2023

Es por este gesto que los seguidores de la colombiana en las redes sociales, no han dejado de analizar cómo era su relación realmente, lejos de aquellas postales sonrientes donde suegra y nuera asistían a la cancha para ver jugar a Gerard Piqué en el Barcelona.

De esta manera, ha vuelto a circular una declaración que supuestamente habría hecho la madre de Sasha y Milan, donde asegura que siguió un consejo de su suegra y le fue fatal. Fue en 2012 cuando la artista de 45 años mencionó en una entrevista que uno de los errores más grandes de su vida lo cometió por haber escuchado una recomendación de su suegra.

El consejo que le dio Bernabeu a Shakira fue de carácter estético y le sugirió cortarse el cabello. En aquella declaración, la compositora se sinceró y afirmó que jamás volvería a escuchar un consejo de esa índole.



@shakira dice que no volverá a seguir consejos de su ex suegra. Para un video con la revista @VogueMexico en 2021, Shakira habla de sus looks más icónicos y en uno describió un horrible corte de pelo aconsejado por su entonces suegra, reafirmando que jamás volvería a hacer caso. pic.twitter.com/i2RBXlg81j — Jourge (@JourgeT) January 26, 2023

"¡Que mal! Eso sí que es un mal corte de pelo", fue la expresión de la intérprete de “Monotonía”, al ver postales pasadas de sus cambios de looks en la entrevista con Vogue. "Esto es consejo de mi suegra que me dijo: '¡Ay por qué no te cortas el pelo! Creo que está muy maltratado', y yo… 'Ah, ajá'. El peor error de mi vida. Suegra, no te vuelvo a seguir tus consejos estéticos", fue la declaración de la también bailarina en aquella oportunidad.