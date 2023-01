Muchas famosas aplaudieron el tema de Shakira "BZRP Music Session #53", en el cual la colombiana da detalles de la infidelidad del padre de sus hijas Gerard Piqué, una de esas famosas que han hecho pública su fascinación por el tema es Claudia Martín, la actriz que se separó del productor Andrés Tovar en medio de la polémica por una supuesta infidelidad con Maite Perroni.

Martín y Tovar tenían apenas un año de casados cuando dieron a conocer su sorpresiva separación; poco tiempo después, Andrés y Maite Perroni anunciaron se romance a través de un comunicado en el que aseguraron que lo que se decía de ellos era mentira, y que sufrieron de acoso, chantaje y manipulación.

Y aunque en el comunicado intentaron aclarar que se enamoraron tiempo después de sus respectivas separaciones, el fantasma de la infidelidad sigue rondando a la pareja que hace unos días anunció que esperaban un hijo.

"Las cosas no fueron como se contaron y no queremos ser parte de este circo mediático. Somos amigos desde hace 20 años y este año nos encontramos con que estábamos viviendo el mismo proceso: cada uno se encontraba en duelo por haber terminado una relación sentimental. Les pedimos respeto a nuestra historia y quien quiera ser parte de ella, desde el amor, siempre será bienvenido", anunciaron en octubre de 2021.

Lee también: Carín León lanza fuertes críticas a la canción de Shakira: "es una falta de respeto a la música"

Claudia Martín le canta a la infidelidad

Claudia Martín compartió en su cuenta de TikTok un video en el que aparece cantando parte de la nueva canción de Shakira, lo que ha dividio opiniones entre sus fans.

Algunos aplaudieron el video y aseguraron que sin duda ella es un Rolex y Maite Perroni un Casio.

Otro grupo de fans criticó que la actriz cantara este tema, pues consideraron que es una falta de respeto para el actual novio de la actriz Hugo Catalán.

"Ay esta mujer dirán que es un simple video pero se ve a leguas que no supera al ex y eso q tiene galán nuevo ,no sé por qué si le hizo tanto daño ese hombre gasta energía en hacer este de cosas debería enfocarse en su nueva relación", se lee.

Muchos comentarios aseguran que la Clara Chía de Claudia Martín es sin duda Maité Perroni.



rad