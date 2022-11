Shakira celebra el triunfo de Milán, el pequeño campeón de béisbol, antes de abandonar España

Tal parece que Milán heredó su pasión al deporte por parte de Gerard Piqué, aunque no precisamente por el futbol, sino por el béisbol, del cual ya se ha convertido en subcampeón en un equipo infantil del que es parte y, por su puesto, Shakira, la admiradora número de sus hijos, ha celebrado el triunfo de su primogénito con emoción, compartiendo en redes sociales uno de los últimos momentos que ella y sus hijos pasan en Barcelona, pues falta muy poco para que se muden a Miami.

Para nadie es una sorpresa que Milán, el hijo mayor de Shakira y Piqué, ya debutó en el béisbol, debido a que la cantante es muy abierta a la hora de compartir en redes sociales los momentos que pasa a lado de sus hijos, sobre todo, cuando se trata de enorgullecerse de sus logros, pues en incontables veces, la intérprete de “Pies descalzos” ha hablado de que, para ella, la familia es primero.

Es por eso que, sin importar que tan ajetreada se encuentre su agenda, no hay vez que no se dé el tiempo necesario para estar presente en los logros que, poco a poco, cultivan sus hijos. En esta ocasión, tocó el turno de Milán, de 9 años, quien el fin de semana se batió el subcampeonato de la Copa Catalunya Sub 10.

Durante el partido, pudo apreciarse la efusividad con que la cantante colombiana apoyaba al pequeño, acompañada de otro fiel animador, Sasha, el hijo mejor de Shakira, quien también acude a todos los partidos de su hermano mayor.

En el recinto deportivo, también se encontraba Piqué, sin embargo, -reportan- que la expareja no cruzo palabras ni miradas, pese a que ha circulado un video en el que aseguran que la artista hace una seña obscena al padre de sus hijos.



Foto: Instagram

Lo que sí quedó muy claro fue el triunfo de Milán, el cual fue celebrado por Shakira en redes sociales, al compartir una fotografía en la que besa la mejilla de su hijo, quien sostiene un trofeo individual, capturado unos instantes después de que el equipo de béisbol fuera honrado con el título del subcampeonato. La imagen estaba acompañada por este mensaje:

“Felicidades a Milan y su equipo por este gran torneo. Todas las mamis estamos muy orgullosas de ustedes por su perseverancia y dedicación! Bravo Subcampeones de la copa Catalunya Sub10!”.

Este es uno de los últimos partidos de Milán en Barcelona, pues se mudará a Miami, junto a Shasa y Shakira, a principios del próximo año, luego de que su madre y padre llegaran a un acuerdo relativo el pasado 8 de noviembre, que estipula que la cantante puede volver a Estados Unidos para seguir con la crianza de sus hijos.

