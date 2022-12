Shakira: cae ante una fake al defender al futbolista iraní Amir Nasr-Azadani para que no sea ejecutado

Shakira tuvo un noble gesto que quedó por demás opacado. La colombiana salió en defensa del futbolista iraní Amir Nasr-Azadani sin saber que era víctima de una fake al igual que muchos artistas. Fue la embajada iraní en Colombia quien salió a desmentir que el deportista esté sentenciado a muerte.

La noticia de que Amir Nasr-Azadani sería ejecutado por defender los derechos de las mujeres de su pueblo se había instalado desde hacía varios días en las redes sociales. Incluso han llegado a juntarse firmas para el gobierno de su país terminara con esta injusta condena. Hasta políticos han caído en la fake y han implorado por la vida del jugador.



Shakira ya ha usado varias veces sus redes sociales en pos de causas humanitarias. Es más, se negó a cantar en el Mundial de Qatar tras las denuncias de muerte de miles de trabajadores que habían participado en la construcción de los monstruosos estadios donde se jugó la Copa del Mundo. Esta vez creyó que también estaba ayudando.

“Hoy en la final de la Copa del Mundo, solo espero que los jugadores en el campo y el mundo entero recuerden que hay un hombre y compañero de fútbol llamado Amir Nasr, en el corredor de la muerte”, escribió Shakira en su cuenta de Twitter.



Today at the final of the World Cup, I only hope the players on the field and the whole world remembers that there’s a man and fellow footballer called Amir Nasr, on death row, only for speaking in favor of Women’s rights. pic.twitter.com/VdMicGVaml

— Shakira (@shakira) December 18, 2022