Shaila Dúrcal no aplaude a Shakira y detalla la razón

Ha pasado un mes desde que la colombiana Shakira diera a conocer su colaboración con el dj argentino BZRP, "Music Session #53", la cual levantó ámpula entre la gente por la cantidad de referencias que hizo a su expareja Gerard Piqué, y ahora es Shaila Dúrcal la que ha dado su sorprendente opinión.

La cantante española fue invitada el pasado 20 de enero al programa "Plan de Tarde", junto a su hermana Carmen Morales, cuando salió a colación el tema de Shakira y Piqué se le preguntó de qué lado estaba y la hija de Rocío Dúrcal sin dudarlo contestó que del exfutbolista, lo que sorprendió a la conductora Toñi Moreno y le preguntó la razón.

“He tenido una educación donde mis padres me han enseñado a siempre mantener esa privacidad de la vida de uno, compartir las cosas que quieres compartir, obviamente, pero yo creo que hay una barrera muy delgadita que no hay que cruzar. Se pueden hacer canciones de desamor, pero llegar a ese punto a mí personalmente no me gusta”, dijo Shaila.

Porras a Shakira

Pero a diferencia de ella Carmen Morales contestó que definitivamente estaba con la colombiana, que era una mujer empoderada que tenía todo el derecho de quejarse de la forma en que quisiera.

Esto de inmediato causó incomodidad en las redes sociales donde le recriminaron el que hubiera apoyado a Piqué, incluso en algunos comentarios le recordaron que su madre, Rocío Dúrcal, había dedicado el tema “¿Por qué fue que te amé?”, a su padre Antonio Morales, cuando lo descubrió en una presunta infidelidad, pero Shaila decidió ya no dar más vuelta al asunto y no dio más opiniones al respecto.



