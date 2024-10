Tras la cancelación de su gira "Las mujeres ya no lloran" en Estados Unidos, Shakira ha desatado todo tipo de reacciones entres sus fans, y es que algunos han arremetido en su contra, entre ellos el conductor de "Venga la alegría", Sergio Sepúlveda.

A través de sus redes sociales, el presentador de Azteca expresó su enojo con la colombiana a quien, incluso, llamó "ambiciosa" e "irresponsable", pues asegura que el único motivo por el que decidió retrasar su gira por EU, fue el dinero.

"Shakira mostró ser irresponsable, ambiciosa, carente de empatía al cancelar los conciertos de su gira en Estados Unidos. Shakira y su equipo se dieron cuenta del dinero que estarían dejando ir al hacer arenas y no estadios, sin importarle el tiempo, el dinero y el esfuerzo de sus fans”, dijo en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Hace unos días, y de manera sorpresiva, la intérprete de "Copa vacía" lanzó un comunicado en el que daba a conocer que retrasaría las presentaciones que ya tenía programadas en distintas ciudades estadounidenses, esto con la finalidad de trasladar su show a espacios más grandes para cumplir con la alta demanda de sus fans y ofrecerles una noche que estuviera a la altura.

Esta situación, para Sepúlveda, es imperdonable; sobre todo porque él, al igual que muchos seguidores, compraron los boletos, los vuelos e hicieron sus reservaciones para poder verla en vivo y ahora perderán su dinero.

“Yo compré boletos, desde abril, para verla en San Antonio y Ticketmaster me informó a través de correo electrónico que los boletos están cancelados y que me reembolsarán en 15 o 20 días. Sí, pero el gasto del avión y el hotel ya se hizo y no se va a recuperar, como le ha pasado a mucha gente”, expresó molesto.









El también productor cuestionó la decisión de la colombiana y dejó claro que, si en realidad se preocupara por su público, en lugar de reprogramar, habría cumplido con sus compromisos y posteriormente abrir nuevas fechas.

Como era de esperarse, las palabras del conductor causaron polémica entre los usuarios, y es que, aunque hubo quienes se sumaron a sus reclamos, también hubo quienes se le fueron encima, pues aseguraron que si se manifestó en contra de la cantante es solamente porque él se vio afectado:

"¿O sea que como fueron tus boletos te quejas? Porque ha pasado con otros artistas y no te vi haciendo estos lives", "su molestia es sólo porque le tocó a él", "es una falta de respeto y empatía por parte de ella hacia su público", "no sólo es Sergio , son miles de fans que hacen todo con tal de verla", "solo porque hoy te ves afectado, reclamas", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

La gira "Las mujeres ya no lloran" que arrancaría en Estados Unidos en noviembre próximo, se pospuso oficialmente para mayo de 2025. Sin embargo las fechas programadas para Latinoamérica siguen en pie.





