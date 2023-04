Sergio Mayer se va contra la ex de su hijo, Natalia Subtil, asegura que no le ha devuelto una camioneta

“Que triste que sigas hablando de mí”, escribió ayer Natalia Subtil, modelo y actriz de origen brasileño, en su red social Twitter.

La frase podría pasar desapercibida, pero ocurrió casi en paralelo con la aparición en televisión de Sergio Mayer, abuelo de su hija, quien en el programa "Hoy" la acusó de no haberle regresado una camioneta de su propiedad.

El creador del show "Sólo para mujeres" fue invitado al matutino, donde fue cuestionado sobre la declaraciones de Natalia de que no contaba con apoyo alguno y se sentía sola.

“No tengo por qué apoyar a Natalia Subtil, en qué. Es un problema que tienen entre ella y mi hijo”, abrió el actor.

“Ella siempre ha dicho que yo he estado al pendiente, que la he apoyado, que le he dado todo. De hecho tiene mi camioneta, una camioneta que no tiene nada que ver con el tema de mi hijo (y) eso se llama abuso de confianza porque se la presté y no me la ha regresado, entonces, siempre que necesitó yo estuve ahí”, subrayó Mayer.

Natalia sostuvo una relación con Sergio Mayer Mori, hijo del actor y de Bárbara Mori, con quien tuvo a la pequeña Mila en 2016. Pero la relación se rompió y en varias ocasiones la chica ha comentado la falta de pago de pensión por parte de su exenamorado.

“El es muy lindo y muy amoroso con ella y la cuida”, comentó a la revista "Quién" en la edición de octubre pasado.

“(Pero) Lo que estoy luchando son los derechos de ella, (estando) de acuerdo con él y nada más. Es una pensión alimenticia”, declaró en esa ocasión Natalia.

Ayer, su exsuegro destacó la diferencia de edad existente entre ella (35) y su hijo (25).

“Si ella tiene una diferencia con mi hijo, de entrada 11 años, pero bueno… Que no nos meta a las personas que amamos y ayudamos a mi nieta, porque no es correcto”, expresó.

“Yo sé que si ella está esperando quizá que mi hijo le dé 10 (pesos), le da 8, pero sí le da”, indicó en un momento de la plática.

Agregó que sus suegros (padres de Issabela Camil) también se sintieron confundidos con la afirmación de Natalia de no recibir apoyo, cuando ambos siempre han estado con ella y hasta han viajado.

Sergio Mayer quería vacacionar con su nieta

Desde hace medio año Mayer no ve a Mila, aunque para esta semana las invitó para el viaje de Semana Santa.

“A mi hijo le dije: hagan lo que tengan que hacer. Yo ahorita me retiré, me duele en el alma no poder ver a mi nieta porque la amo y disfruto, pero la invité para que se fueran conmigo de viaje y no me respondió”, reveló.

Esta mañana. Natalia en su cuenta de Instagram colgó una foto en la que en un pizarrón se puede leer: “ojalá el amor sea la próxima pandemia”.

