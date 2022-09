Sergio Mayer Mori filtra mensajes con Nátalia Subtil: "Desbloquéame, quiero hablar con mi hija"

La guerra mediática entre Natália Subtil y Sergio Mayer Mori por la manutención de su hija ha cobrado más fuerza que nunca, tras las declaraciones de la modelo en las que asegura que el protagonista de “Rebelde” no contribuye con ninguno de los gastos de la pequeña; además de que es un padre ausente.

Ahora, es Mayer Mori quien decidió responder a su expareja mediante la filtración de algunos de los mensajes privados que le ha hecho llegar a Subtil, y en los que se puede apreciar que además de no recibir ningún tipo de respuesta, la brasileña lo tiene bloqueado.

A través de sus historias de Instagram, el hijo de Bárbara Mori compartió una captura de pantalla de los recados que le manda a la madre de su hija y en los que le pide que le permita verla: “Quiero hablar con Mila. Por qué haces esto, sólo quiero poder hablar con mi hija y haces lo posible por limitar mi contacto como siempre”.

Después de varios intentos, Sergio entra en cuenta de que su exnovia lo tiene bloqueado, lo que hace imposible que ella vea sus mensajes o que pueda responderlos, pero insistente le pide un último favor: “Natalia, por favor desbloquéame. Quiero hablar con Mila”.

Junto a la fotografía el actor compartió una leyenda en la que acusa a Subtil de estar cometiendo un delito al cortar todo tipo de comunicación entre él y la niña: “Déjame ver a mi hija. Esto sí es un delito, no mentiras”, escribió.



Tanto Mayer Mori como su padre, Sergio Mayer, explicaron que la brasileña lleva ya varias semanas sin permitirles ver a la menor, incluso, el exGaribaldi aseguró que no pudo pasar el Día del abuelo con ella, pues Natália simplemente les dio evasivas para que no pudieran estar juntos.

Natalia le responde a su ex: “Ya hizo su berrinche”

Aunque la modelo no vio los mensajes que le mandó su ex, si vio la publicación que hizo y, horas más tarde, decidió responderle de una manera muy particular.

No sólo confirmó que sí tiene bloqueado al padre de su hija, sino que lo hizo porque se cansó de que éste la insultara, y hasta le recomendó acudir a otros medios para ponerse en contacto con la niña.

“El príncipe empezó temprano su berrinche. Sí, estás bloqueado por salud mental, porque uno (se) cansa de recibir insultos. Pero me puedes marcar, mandar correo, marcar directamente a su iPad! No te hagas el pobrecito!”, escribió.

Recordemos que fue el pasado mes de agosto cuando la también cantante destapó que su expareja llevaba varios meses sin pasarle dinero para la manutención de su hija, incluso aseguró que Sergio Mayer, padre, solapaba su comportamiento, por lo que se inició una serie de dimes y diretes entre ambas partes.

Hasta el momento se sabe que Nátalia ya inicio una demanda para que Mayer Mori cumpla con sus obligaciones, sin embargo, el joven asegura que no ha recibido ninguna notificación y que siempre se ha hecho cargo de la pequeña.



