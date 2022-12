Sergio Mayer Mori culpa a Natália Subtil, no le quiere dejar ver a su hija en Navidad

Sergio Mayer Mori y Natália Subtil protagonizan una de las polémicas más sonadas en el mundo del espectáculo: debido a la manutención de su hija Mila, pues aunque no es la primera vez que el actor acusa a la brasileña de prohibirle ver a la menor de seis años, en esta ocasión el también músico reveló que tampoco le permitió pasar la navidad junto a ella.

Resulta que el hijo de Sergio Mayer, fue captado en el aeropuerto de la Ciudad de México donde explicó que aunque ha cumplido con la pensión de Mila, Subtil ha impedido la convivencia.

A través del canal de Youtube de Edén Dorantes, Mori expresó: “De hecho, Mila debería estar aquí conmigo para irse en Navidad conmigo, pero pues no me la quiso dar, pero ahí vamos. Yo estoy ahí con eso encima, pero bueno, ya verán todo eso en enero, la primera semana de enero”.

Mori agregó que llega a convivir muy pocas veces con la menor, ya que Subtil a veces tampoco le contesta el teléfono.

“Cuando me permiten verla, sí (le doy mi cariño). Vive con ella y pues, si de repente ella no quiere o no me contesta, yo no tengo nada que pueda hacer”, aseguró.

El actor explicó que pronto se dará a conocer la verdad de lo sucedido entre la expareja, por lo que pidió paciencia: “Sé que todas las dudas se van a aclarar”, concluyó.

En el 2018, la famosa modelo acusó Mori de ser un padre ausente, pues aparentemente no le daba la pensión para las necesidades de su hija.

Entre los dimes y diretes, el tema escaló hasta tal punto en que su padre Mayer, salió en su defensa y advirtió a la modelo de actuar legalmente en su contra acusándola de estupro, pues cuando comenzaron a salir, éste era menor de edad.

Debido a las fuertes declaraciones, el músico fue cuestionado por medios de comunicación respecto a si también demandaría a su expareja: “Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero todo esto, se los he repetido, es mi vida privada. Yo, a diferencia de Natália, por el bien de mi hija más que nada, no pienso decir las cosas aquí”, dijo en aquel entonces.

En diversas ocasiones, Mori también ha asegurado estar al pendiente de su hija, por lo que en realidad la acusación no le quitaba el sueño, sin embargo, expresó que en un futuro Mila podría enterarse: “Me duele mucho Mila, el día de mañana, esto aquí está, esto se va a quedar”.

