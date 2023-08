Sergio Mayer llama "enfermos sexuales" a los que critiquen lo que pasó con Nicola en "La casa de los famosos"

Sergio Mayer es tajante cuando le preguntan lo que opina sobre la polémica que se desató afuera de "La casa de los famosos" por el momento dentro del reality en el que sometieron a Nicola Porcella dentro del cuarto infierno, le bajaron el calzón, lo nalguearon y Mayer puso crema en el trasero del peruano, acto que dividió opiniones, pues mientras algunos lo consideraron como una "juego pesado", para otros fue un "abuso"; para él y sus compañeros del team infierno, incluído Nicola, esto sólo fue diversión.

Mayer aisistió con su familia a una fiesta para celebrar su triunfo con el team infierno, el equipo que formó con Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Nicola Porcella, Emilio Osorio y Apio Quijano; antes de entrar a la celebración fue abordado por la prensa, quienes lo cuestionaron sobre esta polémica que ocasionó que se viralizara en redes la petición de cibernautas para que "sacaran a Sergio", y aunque esto no ocurrió, los habitantes sí recibieron una llamada de atención de la producción tras lo ocurrido.

Sergio Mayer se defiende

Sergio Mayer, el cuarto finalista de "La casa de los famosos México" respondió a los comentarios que le hizo la prensa sobre la polémica, en el programa "Sale el Sol" cuestionaron al exdiputado sobre la fuerte opinión de algunas personas de lo ocurrido con Nicolam, a lo que el exGaribaldi respondió:

“Los que la calificaron (como abuso sexual), están bien ped** y son enfermos sexuales, nada más, es lo que te puedo decir; las que la calificaron de agresión sexual creo que no vieron el programa completo, y ya, para ellos es una agresión sexual, qué te puedo decir, yo no tengo que aclarar nada; con Nicola no hubo ni tema, quien lo considere así está bien, eso es lo que tienen en la cabeza, están enfermos”, aseguró, y lamentó que a raíz de este suceso, su familia haya recibido amenazas y hate en las redes, cuando todo se trató sólo de un juego.

Lee también: Marlon Colmenarez explota contra las amigas de Wendy Guevara: "saquen mi nombre de sus bocas"