Sergio Mayer dice que arriesgó su vida cuando iba a conocer a "La Barbie"

Sergio Mayer tuvo interés en tener un encuentro con el narcotraficante Edgar Valdéz Villarreal, alías "La Barbie", para obtener los derechos de su vida y poder contar su historia.



Ayer, durante la presentación de su autobiografía “Entre el infierno y el éxito”, recordó el día en que pensó conocería al mafioso.



“(En el libro) Cuento lo que viví, lo que arriesgué, cuando me subí a la camioneta para llegar a este personaje. Comencé a sofocarme pensando que quizá ahí habian hecho levantamiento o llevado muertos.



“Dije me van a desaparecer, así que cuando abrieron la puerta sentí una bocanada de aire”, narró.



Mayer recordó que al ser también productor de historias como “El Pantera”, que abordaba al narco y la política, no quería dejar pasar la oportunidad de mostrar al mundo a alguien como la “Barbie”.



Hizo un paralelismo con la periodista Anabel Hernández, quien durante años ha asegurado que Mayer tuvo conexiones con el narcotráfico.



“Pregunto en qué nos diferenciamos: ella busca a esas personas para escribir libros y yo para tener los derechos ¿dónde está la diferencia?. Ella se sienta y junta con capos para tener su versión, yo arriesgué mi vida”, expresó el exdiputado federal.

“A mi me ganaron esas ganas de tener, le pasó a Kate (Del Castillo, con “El Chapo” Guzmán) y eso no la hace cómplice, a lo mejor hay quien lo ve inmoral, pero no es ilegal”, subrayó Mayer.



Reiteró que si Hernández tiene las pruebas de sus dichos, debería presentar las pruebas correspondientes.



“Yo estoy aquí, lleva 18 años atacándome”, recordó.



“Entre el infierno y el éxito” se presentó oficialmente en la pasada Feria Internacional del Libro en Guadalajara, pero la de ayer fue el primer acercamiento en la Ciudad de México.

Foto: César Huerta.



El libro, escrito hace unos tres años, narra distintos pasajes del también actor y cantante, como cuando por partarse mal su mamá le pegaba con el cinturón; de su paso como ejecutivo de TV Azteca y de la relación con Bárbara Mori, madre de su hijo.



“Esta es mi versión de las cosas, solo eso”, puntualizó.



Sergio Mayer duerme tranquilo

Mayer reiteró sentirse tranquilo con el caso Héctor Parra, ahora preso por presunto abuso de su propia hija.



De acuerdo con Daniela, la hija mayor de Parra, existen posibilidades de que su padre salga libre en los siguientes días.



Mayer fue uno de quienes promovió el caso del actor de “Drenaje profundo” para que su caso de presunto abuso llegara a instancias legales.



Esta semana la hija de Parra dijo que el karma llegaría a todos.



“Yo estoy tranquilo, duermo tranquilo y estoy aquí libre, mirando a los ojos”, dijo Mayer cuestionado al respecto.

