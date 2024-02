“Me han querido tumbar, pero sigo firme”: Sergio Mayer

Ante la ola de insultos que ha recibido Sergio Mayer de Poncho de Nigris, el exGaribaldi respondió que son muy pocas personas las que se pueden considerar sus amigos, además de que su trabajo lo respalda y su creatividad y labor como productor, a diferencia del regiomontano, que “sólo vive de sus redes”, dijo.

“Llevo 40 años de carrera y en todos me han querido tumbar, pero aquí sigo firme; han pasado muchos como él (De Nigris), que van, llegan, regresan. Yo he sido de todo, he hecho cine, producciones, tv, radio; diputado, presidente de la Comisión de cultura... he producido”.

Por eso, Sergio Mayer asegura que no hay persona que pueda decir que él le ha robado.

“Todos se sienten mal porque yo genero más, soy productor, creativo, el que invierte y, ¿si gano más que los que contrato? Sí. Podrán envidar e imitar pero la esencia y la luz no la roban”, señaló en entrevista.

Mayer asistió a la presentación de la telenovela producida por Juan Osorio: El amor no tiene receta, en donde actúa su hija: Antonia Mayer Camil, que iniciará transmisiones el próximo lunes a las 20:30 horas en lugar de Golpe de suerte.

“Tengo amigos que puedo contar con los dedos de una mano; para que yo permita que alguien sea mi amigo, tiene que ser alguien especial, yo soy muy exquisito para hacer a mis amigos, y no cualquier persona puede decir que es mi amigo”.

Para el finalista de la primera temporada de La casa de los famosos México es normal que siempre esté en el ojo del huracán, incluso toma con humor los rumores de que según estaba vetado de Televisa.

“A algún imbécil se le ocurrió decir que me vetaron (pero) aquí estoy, se encuentran todos los ejecutivos y productores. Me divorciaron porque hablar de mí les genera rating, likes. Poncho no me puede mencionar porque ¡soy su patrón! Eso que quede claro, siempre lo he demostrado”, subrayó.