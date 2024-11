Cuando la relación entre Selena Gómez y el productor Benny Blanco salió a la luz en 2023, las redes sociales se inundaron rápidamente con opiniones negativas. Para muchos seguidores de la cantante, el músico no parecía estar “a la altura” ni tener el atractivo de la exestrella de Disney. Sin embargo, el tiempo ha demostrado ser el mejor juez, y recientemente Benny fue reconocido como uno de los hombres más sexys de 2024 por la revista "People".

En la publicación, el rapero es descrito como todo un galán: “Él cocina, es un excelente anfitrión y sabe cortejar”. El título destaca su creencia de que "la caballerosidad no ha muerto", resaltando sus consejos para ser un gran hombre.

Ante el reconocimiento, la actriz de "Only murders in the building" no dudó en reaccionar y elogiar públicamente el amor incondicional que su novio le brinda. Gómez compartió en su Instagram, este 12 de noviembre, una foto de la revista en la que se ve a Benny, de 36 años, reclinado sobre una mesa con una pizza frente a él.

"No solo me amas incondicionalmente, sino que siempre me traes mi pizza mexicana de Taco Bell", escribió Selena, y agregó una cita de William C. Hanna: “Todavía no he descubierto cómo sentarme frente a ti y no estar locamente enamorado de todo lo que haces”.

Foto: Instagram oficial.

En la entrevista, Benny explicó que disfruta pasar tiempo en la cocina preparando platos que le gustan a su pareja, como encurtidos fritos y comida similar a la del restaurante Taco Bell. Además, destacó que ambos disfrutan de sus mañanas juntos, ya que suelen despertarse temprano, lo que consideran el momento ideal antes de empezar sus días.

“Tengo una verdadera mejor amiga con quien puedo hacer todo lo que se me ocurra, y cada día es el mejor día de mi vida”, expresó Benny.

Entre sus consejos para conquistar, señaló la importancia de aprender a cocinar y hacer gestos de cariño, como decirle a la pareja lo linda que se ve. También afirmó que, para él, las primeras citas deben ser experiencias únicas, y que no es necesario gastar grandes cantidades de dinero para hacer feliz a alguien.

Benny Blanco y Selena Gomez, en personajes de Alicia en el país... Foto: Instagram

Benny, quien ha sido criticado por su estilo de vestir, defiende su enfoque personal. “Si llevas lo más caro que acaba de salir, no estás a la moda, solo eres alguien que gasta su dinero. Para mí, el lujo no está en el precio, sino en la calidad. Podría llevar una chaqueta vintage de Prada muy bonita, combinada con algo que encontré en Melrose Trading Post por 10 dólares”.

Aunque trata de equilibrar su estilo de vida, también considera que el arte de dar un buen regalo es fundamental. Un detalle creativo o recordar algo significativo del pasado para traerlo al presente es una manera de hacerle saber a la otra persona lo importante que es. “La primera vez que Sel y yo íbamos a estar realmente a distancia, ella hizo un osito que, al apretarlo, decía: 'Te extraño mucho. Vas a estar bien. Te veré cuando regrese'. Ella es muy buena para hacer regalos. La mayoría de nuestros obsequios los hacemos para nosotros mismos”.

Sobre su reciente nombramiento, algunas reacciones en redes sociales han sido de incredulidad, con usuarios que no están de acuerdo con que Benny Blanco haya recibido el título.