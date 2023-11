Selena Gómez se aleja de Instagram, pese a ser la mujer más seguida de la plataforma

Selena Gómez escribió en Instagram que estaba lista para darse un descanso de la plataforma, luego de que el conflicto entre Hamás e Israel se desencadenara, pues la cantante ha recibido múltiples críticas por guardar silencio ante el conflicto, ya que a diferencia de la mayoría de figuras públicas que, si bien, no han tomado una postura ante el enfrentamiento, reprueban toda clase de violencia que afecta a la población mundial, sin embargo, pero Sel opina que una publicación en redes sociales no no será el detonante para que la guerra acabe.

Con más de 430 millones de seguidores en Instagram, la cantante de 31 años parece que no teme perder su título como "la mujer más seguida de la plataforma", pues publicó una historia en la que desaprobaba la forma en que ha sido tratada en los últimos días, debido a que ha preferido guardar silencio ante los enfrentamientos que Israel y el pueblo de palestina viven desde el 7 de octubre, fecha en que el grupo Hamás invadió territorio israelí con un bombardeo que, en pocos minutos, dejó a más de mil 400 personas sin vida.

La inconformidad de usuarias y usuarios de la plataforma no estriba solamente en el hecho de que Selena es una persona famosa, sino que alegan que es un deber que le confiere su papel como embajadora, pues en 2009, cuando tenía sólo 17 años, recibió el título de embajadora por la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Y aunque algunas personas ya se habían percatado de que Gomez no había hecho ningún pronunciamiento público, no fue sino hasta que la joven publicó un post, a propóstito del Día Mundial del a Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre, que aprovecharon para hacerle ver lo molestas que estaban por su prolongado silencio.

Los ataques que Selena recibió fueron tantos que, al poco tiempo, decidió desactivar los comentarios de sus publicaciones más recientes, así como subió una historia en donde rompía el silencio, pero no sólo para atender a las exigencias de las y los internautas, sino para evidenciar lo molesta que se encontraba por todos los comentarios negativos que han sido lanzados contra su persona.

"Me tomaré un descanso y borraré mi Instagram, he terminado, no apoyo nada de lo que está pasando", escribió.

Luego de un rato de realizar esta publicación, la cantante prefirió eliminar su pronunciamiento, lo que produjo un mayor enfoque de las redes sociales en lo que había sucedido.

Este mensaje derivó de otro, en el que finalmente condenaba los actos de violencia, sobre todo, los que tiene una afectación en la población infantil, con la que se dijo sentir muy cercana, debido a la conexión tan grande que tiene con Gracie Elliott Teefey, su hermana de 10 años.

"Me rompe el corazón ver todo el horror, el odio, la violencia y el terror que está sucediendo en el mundo, la gente que es torturada y asesinada o cualquier acto de odio hacia cualquier grupo, es horrible, necesitamos proteger a TODAS las personas, especialmente a los niños, y detener la violencia para siempre",destacó.

Su mensaje prosiguió y la cantante aprovechó para expresar que para ella una publicación o pronunciamiento no será suficiente para que la sociedad viva el cambio que necesita para conciliar las diferencias de los pueblos y encontrar la paz.

"Lo siento si mis palabras nunca serán suficientes para todos o un hashtag, simplemente no puedo soportar que personas inocentes resulten heridas. Eso es lo que me enferma; ojalá pudiera cambiar el mundo, pero un post no", precisó. Sin embargo, para sus seguidores, sus palabras habían llegado demasiado tarde y, opinaron, que sonaban forzadas.

