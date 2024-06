El lado trágico de los extremismos

Una de las lecciones que podemos aprender a través de un filme como Club cero es que cualquier situación, llevada a un nivel extremo, puede tener consecuencias negativas.

Así lo considera la actriz Mia Wasikowska, quien interpreta a la profesora Novak, quien en la ficción imparte clases de nutrición en una prestigiosa escuela, pero cuyas ideas, a la larga, atentan con la salud de sus alumnos.

“Me emocionó mucho trabajar con adolescentes y estaba muy perturbada porque mi personaje es muy manipulador y de cierta forma toma ventaja de estos niños”, señala Wasikowska en entrevista con EL UNIVERSAL.

El filme, que hoy llega a salas de cine, aborda temas como los trastornos alimenticios y la alimentación consciente, este último, método con el cual Novak lleva a sus alumnos a meditar con cada bocado, tomándose su tiempo para verdaderamente disfrutar cada comida, para después cuestionarles y hacerlos dudar sobre si es realmente necesario comer, pues ella no lo hace.

Es así que Novak, gracias a la posición de poder que tiene sobre sus jóvenes alumnos, comienza a cambiar su estilo de vida a espaldas de sus padres, llevándolos a formar parte del Club cero (calorías).

“Lo que también es inquietante acerca de la Sra. Novak y su lección es que hay mucha verdad en algunas cosas, en algunos de estos datos nutricionales, pero en realidad son verdades a medias, ahí es donde todo se confunde. Es como si todo lo que se llevara al extremo fuera corrupto, así que es como extremismo. Simplemente hay que ser consciente del extremismo”, reflexiona.

La meditación, agrega la actriz austropolaca, tiene grandes beneficios para la salud mental.

“Mucho de eso es realmente cierto y real, pero definitivamente no puedes sobrevivir si no comes, así que es como tratar de discernir las diferencias entre lo que es verdad y lo que no lo es en absoluto”.

La cinta que compitió en 2023 en el Festival de Cannes, es dirigida por la austríaca Jessica Hausner, y cuenta con un elenco joven que incluye nuevos rostros frente a la pantalla grande, como los actores Samuel D Anderson, Luke Barker y Florence Baker.

Para Mía, además de la nutrición y manipulación, la historia que mezcla el drama y suspenso plantea temas como el interés de algunos de sus alumnos por el calentamiento global, el cual también los lleva a cuestionar sus alimentos y el impacto que dejarán en el planeta.