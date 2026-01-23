Parece que la segunda edición de Supernova Génesis no arrancó con la energía que sus organizadores esperaban. El cartel presentado no terminó de convencer y eso se notó cuando varios invitados, entre los que destacaron Lupita Villalobos y Kass Quezada, comenzaron a abandonar el Pepsi Center incluso antes de que terminara la conferencia de prensa donde se revelaban los detalles del evento.

Quienes decidieron quedarse hasta el final tampoco la pasaron tan bien. Después de más de cuatro horas entre alfombra roja, careos y dinámicas, el cansancio era evidente.

Adriana Fonseca se siente en las nubes, gracias al Cablebús

El Cablebús de la CDMX se ha convertido no sólo en uno de los transportes más solicitados por los ciudadanos, también en un atractivo para turistear. Figuras como Dave Bickler, de la banda Survivor, y Paul Shortino, vocalista de Quiet Riot, además de Yalitza Aparicio se han dado el permiso de vivir la experiencia de viajar por una de las cabinas flotantes.

Ahora fue el turno de Adriana Fonseca, quien fue hasta Santa Fe para subir a este transporte y disfrutar de la gran vista. La actriz señala que la ciudad siempre le ofrece nuevas perspectivas y eso es algo que le gusta mucho, pese al miedo que le causó al principio las alturas.

La actriz se subió al cablebús de la CDMX. Foto: Instagram.

Se incumplen las últimas voluntades de Xava Drago

Ela Corez, viuda del fallecido vocalista de la banda de rock Coda, hizo público que no se han respetado las últimas voluntades del músico, entre ellas, que no se publicara nada más en sus redes; además, denuncia que no ha podido recuperar parte de lo que son sus pertenencias y las de la hija de ambos de nombre Sofía. “Cinco meses en los que han deshonrado su memoria y hemos sido víctimas, tanto Sofía como yo, de todos sus ataques, de amenazas, de violencia”.

La también fotógrafa y actriz dice que quien está a cargo de las redes la bloqueó y, por si fuera poco, mantiene en su poder el teléfono en el que están dadas de alta sus aplicaciones bancarias y el acceso a sus fondos. “Se quedaron con el dinero que se hizo a beneficio de las niñas”.

Xava Drago murió a causa del cáncer de estómago. Foto: Instagram oficial.

