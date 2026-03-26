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ha enfrentado diversas situaciones que han llevado a su salud al límite. La más reciente ocurrió hace unos días durante una grabación en Guatemala, donde el actor estuvo a punto de sufrir un accidente mayor mientras comía.

El momento, que se viralizó en redes sociales, ocurrió mientras Bono participaba en una campaña promocional de comida. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que el actor comenzó a ahogarse en plena grabación.

“Ya me había comido unos camarones y digo: ‘Tráeme una pieza de pollo para probarlo’, y me llevaron una pierna”, contó en un encuentro con los medios.

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Bono explicó que probó bocado mientras hablaba para una entrevista, lo que provocó que la comida "se le fuera chueco", aunque, por fortuna, no pasó a mayores.

“Se me va chueco, pero así sin peligro de nada. Hubieras visto a los guatemaltecos (diciendo): ‘se ahoga’. O sea, a mí ni me dio miedo, pero la gente si se puso toda loca”, dijo Bono con humor.

A pesar del susto, el actor aseguró que se encuentra en perfectas condiciones. Incluso, continúa trabajando en la serie “Vecinos”, donde lleva más de dos décadas.

“(Estoy) Muy bien. Sigo haciendo 'Vecinos'. En octubre, si llegó vivo, festejare 25 años (en el programa)”.

La temporada 20 y 21 de la serie se estrenará este próximo domingo 29 de marzo y contará con la aparición de Diana Golden, Bárbara Islas, Carlos Arenas, Abelito, Aldo De Nigris, Ximena Córdoba, Emmanuel Palomares, Nubia Martí, Natalia Madera, Patricia Reyes Espíndola y Maribel Fernández "La Pelangocha".

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