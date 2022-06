Se lanzan contra YosStop por tuit sobre Johnny Depp

Un tuit de Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, sobre la victoria de Johnny Depp en el juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard, ha generado críticas de los cibernatas, pues la youtuber lamenta que en México no exista la misma justicia que en Estados Unidos.

En su mensaje, Yoss asegura que el caso del actor trae esperanza a la gente que como ella ha sido víctima de difamación.

"Ojalá la justicia fuera mínimamente parecida aquí, sin duda este caso de #JohnnyDepp nos trae esperanza a muchas personas que hemos vivido difamación. No le aplaudo sus errores, sin embargo me alegro que por fin llegó a su fin este tema, la real justicia a veces tarda años", escribió.

Cibernautas critican que nada que ver ambos casos, pues ella estuvo en prisión luego de ser acusada de pornografía infantil, aunque finalmente se reclasificara el delito de pornografía infantil a discriminación, el cual no amerita prisión y por ello fue liberada; el caso de la expareja de Hollywood tiene que ver con difamación y violencia.

"¿Qué no en tu acuerdo para salir de la cárcel justamente decía que no podías hacer este tipo de cosas? Responsabilízate de lo que hiciste. ¿Ves como tú disculpa pública si fue de dientes pa fuera?". "Según tu caso fue por la adquisición, almacenamiento,reproducción y descripción de pornografia infantil ¿que no? No quieras hacer que esto se trate de ti porque nada que ver con un hombre que sufrió por más de 6 años y se quedó sin trabajo por difamación", se lee entre los comentarios.

Otros usuarios la invitan a dejar atrás el caso Ainara, pues ahora tiene motivos para ser feliz, ya que recientemente se casó y pronto debutará como mamá.



