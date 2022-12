Se filtró el verdadero motivo por el que Shakira faltó a los Latin Grammys en 2016

El 2022 no ha sido un año fácil para Shakira. La artista enfrentó su separación en el primer semestre en medio de rumores y especulaciones de infidelidad de parte de Gerard Piqué y solo unos días después los paparazzi publicaban fotografías de la nueva novia del ex futbolista. Entre tanto, la colombiana y el catalán iniciaron acciones legales por la custodia de sus hijos.

Luego de varios meses de litigio, los ex novios acordaron que Sasha y Milan van a vivir con su madre en Miami y que será Piqué quien viaje seguido a verlos y estar con ellos. Pese a estos meses tan complicados para la colombiana, sus fans no le han soltado la mano y la siguen acompañando en su carrera, sobre todo con su último sencillo “Monotonía”.

Leer más: Aseguran que Piqué le fue infiel a Shakira con al menos 50 mujeres: "(Ella) le tiene un asco terrible"

La separación, la exposición mediática y su litigio por la custodia de los niños, fue tal para la intérprete de “Pies descalzos” que decidió no concurrir a la reciente entrega de los Latin Grammy. Pero esta no ha sido la única gran ausencia de la cantante en un evento de esta índole, ya que también faltó en 2016.

El motivo por el cual Shakira no asistió a los Latin Grammy en 2016 aún no está del todo claro. Pero ha sido Jordi Martín quien ha mencionado a la prensa de España, que la talentosa de 45 años no dio el presente por hacerle un favor a su entonces enamorado, Gerard Piqué. Lo que ocurrió en ese entonces fue que el ex jugador del Barcelona quería que su pareja le presentara al dueño de la empresa japonesa Rakuten (ya que es amigo íntimo de la artista nacida en Barranquilla).

Leer más: Clara Chía Martí genera molestia en sus compañeros de trabajo en la empresa de Gerard Piqué

El ex defensa de la Selección de España tenía intenciones en ese entonces de hacer un negocio para el club Barcelona y de esta manera poder quedarse con una abultada comisión. La situación ese año se tradujo en la finalización del contrato y el patrocinio que la institución deportiva tenía con Qatar Airlines y entonces la búsqueda de nuevos sponsors estaba a la orden del día.