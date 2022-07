Se acerca "La Casa del Dragón", historia 200 años antes de "Juego de Tronos"

Cada vez falta menos para el estreno de “La Casa del Dragón”, la nueva precuela que tendrá la serie “Game of Thrones”, ambientada 200 años antes de la trama original y que tiene previsto su estreno para el 21 de agosto en HBO Max.

La primera temporada de “House of the Dragon”, su título original, constará de 10 episodios basados en la novela de fantasía del 2018: “Fuego y Sangre” (“Fire and Blood”), del escritor estadounidense George R. R. Martin y narra la historia de la Casa Targaryen.

En estos nuevos capítulos, que se estrenarán una vez a la semana, el público podrá adentrarse a la época del reinado de Viserys Targeryen y el periodo crucial para su linaje.

“¿Qué es esta breve vida mortal si no la búsqueda de un legado?”, dice el rey Viserys (Paddy Considine) en un avance de la serie en el que muestra una obsesión del clan Targaryen en dejar su huella en este universo en el que habrá míticos dragones y diversos escenarios.

“Dioses, reyes, fuego, sangre”, son las palabras que se escuchan en un teaser de esta serie en el que habrá luchas de poder, venganza, traición, además de dragones que tendrán una aparición estelar dentro de la historia.

Lee también: Rob Schneider cumple sueño mexicano

Además de Paddy Considine parte del elenco se compone de Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D´Arcy, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Eve Best, Sonya Mizuno y Fabien Frankel.

Acerca de esta precuela, que también estará disponible en televisión por HBO, el actor de “Game of Thrones”, Nikolaj Coster-Waldau señaló que vio el tráiler y se quedó intrigado, dijo que será un show diferente y espera que sea genial.

“Espero que el éxito de Juego de Tronos no se interponga en el camino de las personas cuando experimenten este nuevo programa. Realmente espero que sea un gran éxito para ellos”, dijo para The Hollywood Reporter.

Uno de los showrunners de la serie, Miguel Sapochnik, quien dirige varios de los capítulos declaró al citado sitio web que se respetó el programa original.

“‘La Casa del Dragón’ tiene su propio tono que evolucionará y emergerá a lo largo del show; primero es importante rendir homenaje y respeto a la serie original, que fue bastante innovadora”.

Lee también: Silvia Pinal y sus problemas con un miembro de la 4T

rad