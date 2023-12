Más de 1,300 artistas han alzado su voz en solidaridad con la actriz mexicana Melissa Barrera, quien fue despedida de "Scream 7", hace unas semanas, después de que expresara abiertamente su apoyo a Palestina durante el conflicto en curso con Israel, lo que desencadenó un intenso debade en las redes sociales.

Fue el estudio cinematográfico detrás del proyecto, Spyglass Media Group, quien emitió un comunicado explicando las razones detrás de la "consecuencia" de Barrera, destacando su posición contra el antisemitismo y la incitación al odio.

Aunque el tema parecía haberse calmado, personalidades como Olivia Colman de “Secret Invasion”, Paapa Essiedu de “I May Destroy You”, Youseff Kerkour de “Napoelon”, Nicol Coughlan de “Bridgerton y Amir El-Masry de "The Crown", entre otros, han criticado la acción del estudio en una carta conjunta. En ella, denuncian el caso de la estrella y señalan la censura como una forma peligrosa que amenaza los medios de vida de los artistas que expresan solidaridad con los palestinos, según Artists for Palestina UK. Asimismo, detallaron que hay otros casos en los que las personalidades se han visto afectadas por dar una postura ante la guerra de medio oriente.

Este es el comunicado que la actriz publicó en sus redes sociales. Foto: Instagram

En el documento, los artistas expresan su apoyo con aquellos que enfrentan amenazas e intimidación en el lugar de trabajo y hacen un llamado al sector artístico para que alinee sus acciones con los valores de justicia e inclusión. En él se presentan cuatro puntos, incluyendo un alto al fuego permanente en las zonas afectadas y la defensa de los artistas y trabajadores que expresan su apoyo a los derechos de los palestinos.

"Hacemos un llamado al sector de las artes y la cultura a:

– Exigir públicamente un alto el fuego permanente.

– Promover y amplificar las voces de artistas, escritores y pensadores palestinos.

– Defender a los artistas y trabajadores que expresan su apoyo a los derechos de los palestinos.

– Rechazar colaboraciones con instituciones u organismos cómplices de graves violaciones de derechos humanos", se lee en el texto retomado por "Screen rant".

Recordemos que el despido de Melissa Barrera no es la única controversia que enfrenta el estudio. A una semana de la polémica, se reveló que Jenna Ortega también abandonaba el proyecto, inicialmente atribuido a problemas de agenda. Sin embargo, informes posteriores sugieren que la estrella de "Wednesday" tuvo un conflicto con Spyglass Media Group para negociar un aumento salarial, aunque esto no ha sido confirmado ni aclarado por la actriz.

La salida de ambas actrices ha dejado un sentimiento amargo entre los fanáticos y la comunidad actoral.

Jenna Ortega. Fuente: Instagram @jennaortega