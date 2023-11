Director de “Scream 7” reacciona al despido de Melissa Barrera: "Todo apesta"

Los pronunciamientos a favor de Palestina durante el conflicto con Israel por parte de Melissa Barrera, la actriz regiomontana protagonista de "Scream 7", desencadenaron su inesperada salida del proyecto. Aunque Barrera ha abordado el tema, reafirmando su apoyo constante a los necesitados y abogando por la paz, ahora es el director de la película quien finalmente decide romper el silencio.

Christopher Landon utilizó su cuenta de Twitter para defenderse de los ataques recibidos después de la expulsión de Barrera. Afirmó que no tuvo control sobre el despido y eliminó el post unos minutos después de publicarlo.

"Todo apesta Dejen de gritarme. Esta no fue mi decisión", escribió junto a un emoji de corazón roto, según informó "The New York Post".

¡NO FUE SU DECISIÓN! 💥 El director de #ScreamVII, #ChristopherLandon, rompió el silencio y pidió a los fans que no lo ataquen por la salida de #MelissaBarrera, y dijo que ‘todo apesta’ y que no fue su decisión la salida de la actriz mexicana.



"Todo apesta. Dejen de gritarme. Esta no fue mi decisión", escribió junto a un emoji de corazón roto.

Como resultado, algunos usuarios han criticado la posición de Landon, acusándolo de no tomar medidas para evitar la salida de la estrella.

Asimismo, el cineasta no fue el único que se pronunció, ya que en la cuenta oficial de Ghostface, el villano de la película, también se expresó su pesar: "Con el corazón roto", se leyó.

¿Quién tomó la decisión de despedir a Barrera?

Fue el estudio cinematográfico Spyglass Media Group, encargado del proyecto de la cinta, quien a través de un comunicado, explicó las razones detrás del despido de Barrera, destacando su intolerancia hacia el antisemitismo y la incitación al odio.

"Tenemos tolerancia cero con el antisemitismo o la incitación al odio en cualquier forma, incluidas las falsas referencias al genocidio, la limpieza étnica, la distorsión del Holocausto o cualquier cosa que cruce flagrantemente la línea del discurso de odio", informó.

¿Qué dijo Barrera sobre el conflicto Israel-Palestina?

La salida de Barrera se produjo después de que la originaria de Monterrey compartiera una serie de historias en Instagram sobre el conflicto en curso. En una de ellas, la actriz, de 33 años, escribió: "Yo también vengo de un país colonizado" junto a un logotipo de la bandera mexicana. En otra, comparó Gaza con un campo de concentración, denunciando la situación y llamando a la acción contra el genocidio y la limpieza étnica.

En medio de la controversia, Barrera, como latina y orgullosa mexicana, expresó su responsabilidad de utilizar su plataforma para crear conciencia sobre problemas importantes, independientemente de la religión, raza, etnia, género, orientación sexual o situación socioeconómica. Insistió en que ningún órgano de gobierno debe estar por encima de las críticas y declaró su compromiso continuo con el apoyo a quienes más lo necesitan y la defensa de la paz, la seguridad, los derechos humanos y la libertad.

En "Scream", Barrera interpreta a Samantha Carpenter, la hija del asesino original de la saga, y hermana de Tara, interpretada por Jenna Ortega, quien no podrá participar en la nueva entrega fílmica por motivos laborales.

*Con información de César Huerta.