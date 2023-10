El rapero Santa Fe Klan sorprendió a sus seguidores en redes sociales por mostrar, por primera vez, el rostro de su hijo Luka, el pequeño que tuvo con su expareja, la modelo y youtuber Maya Nazor, de quien se separó casi después del nacimiento del niño hace un año.

Aunque Maya había cuidado mucho no mostrar el rostro de su hijo en las redes, tal parece que Ángel Quezada, el verdadero nombre del cantante, ya no quiso hacerle caso a su ex y decidió mostrar el rostro de Luka, demostrando lo mucho que se parece a él.

Santa Fe confesó en una reciente entrevista con Yordi Rosado que a la par del buen momento profesional por el que está pasando, se siente solo, pues casi no veía a su hijo debido al trabajo y a los viajes, y aunque algunos mal interpretaron sus palabras, y aseguraron que insinuó que Maya no se lo dejaba ver, la youtuber se defendió al respecto.

Aunque borró los mensajes publicados en Twitter, Nazor aclaró que ella nunca le ha prohibido a Ángel ver a su hijo, sino que él lo visitaba cada que podía, e incluso reveló que muchas veces ha hecho esperar varias horas a su hijo, pues llega tarde a las citas.

Maya Nazor y Santa Fe Klan estuvieron juntos hace unos meses para convivir con su hijo Luka.

Santa Fe muestra rostro de su hijo Luka y le dedica mensaje

Santa Fe Klan le dedicó un emotivo mensaje a su hijo y acompañó sus palabras con una foto que sorprendió a los cibernautas, pues posó junto a su pequeño hijo y mostró su rostro, algo que la madre del menor, Maya Nazor había evitado, pues dijo en repetidas ocasiones que tal vez lo haría más adelante, cuando su hijo fuera mayor.

Y aunque para muchos, estuvo mal lo que hizo el rapero, contradiciendo lo hecho por Maya Nazor, Santa Fe posteó la foto y le dedicó un amoroso mensaje a su hijo en el que le habla de su esfuerzo como papá y en la importancia de la familia.

"La gente habla lo que quiere sin saber nada hijo porque son libres de opinar pero tú nunca te fijes en lo que dicen de tu amá ni en lo que dicen de tu apá somos humanos con errores y defectos y nunca hay que juzgar lo que se ve por afuera. Yo tengo 10 años trabajando haciendo música desde que mi papá me compró mi primer micrófono y conocí el hip hop en mi barrio, mis papás me enseñaron que la familia siempre es primero por eso me cansé de la pobreza y salí ala calle a cumplir mi sueño para sacar adelante a mi familia haciendo lo que me gusta", se lee en el inicio de su mensaje.

Santa Fe recuerda que en un inicio su situación familiar era muy precaria, pero con esfuerzo ha logrado cambiarla, por lo que tiene algo mucho mejor para ofrecerle a Luka.

"Me acuerdo que aveces no teníamos ni siquiera comida pero teníamos el amor la unión de una familia bien bonita y una casita que nos hizo mi papá gracias a Dios y a los fans hoy no nos falta nada mi niño. Tenemos salud, felicidad, amor, comida, una casa, una familia muy grande y muchos juguetes para jugar mucho".

Finalmente, el rapero oriundo del barrio de Santa Fe, en Guanajuato, aplaudió el trabajo de Maya como mamá y el de él mismo como padre trabajador que sigue luchando por alcanzar sus sueños, y admitió que cuando ambos están juntos son los mejores días.

Santa Fe Klan presume a su hijo Luka y muestra por primera vez su rostro.

"Tienes a la mejor mamá que te cuida mucho y te alimenta todos los días y tienes a tu papá que anda de un lado a otro trabajando no importa que no coma bien que no duerma bien pero estoy cumpliendo mi sueño, porque todavía no soy lo que quiero ser; cuando estoy contigo lo disfruto muchísimo, son mis mejores días cuando estamos juntos, eres lo más valioso que tengo. Gracias por ser la luz de mi oscuridad mi niño, te amo por siempre Luka".

Santa Fe Klan le escribió una canción a su hijo llamada "Luka", en el video del tema aparece Maya Nazor haciendo labor de parto.

