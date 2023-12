Santa Fe Klan celebra navidad en su barrio después de un año difícil

Este 24 de diciembre, según contó en entrevista, Ángel Quezada conocido como Santa Fe Klan, celebró en su barrio, la colonia Santa Fe en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, para estar con los que confiaron en él desde el principio de su carrera después de un año lleno de dificultades.

“Vamos a estar en la Santa, ahí con el barrio tomando unas chelas”, contó a EL UNIVERSAL, aunque no se sabe con certeza si celebró como suele hacerlo, dando un concierto para su colonia: “Alomejor se arma, no sé, ya veremos qué es lo que va saliendo”, reveló el rapero y compositor.

Durante el año, Santa Fe Klan, se separó de la madre de su único hijo, padeció al mismo tiempo la separación de sus padres, y acompañó a uno de sus amigos en el duelo por el fallecimiento por cáncer de uno de sus familiares más cercanos, por lo que cerró hace dos semanas lanzando una canción, cuyas ganancias donará a asociaciones, no aclaró cuáles, que destinen recursos para combatir el cáncer.

“Cerramos el año con esa canción, todo lo que se junte de ella lo vamos a donar. Fue algo muy feo ver como mi amigo no podía hacer nada por su familiar, cómo ni con todo el dinero del mundo pudimos salvarla, por eso cerramos con esa canción, y a mi mamá le gusta mucho ayudar, por eso vamos a donar el dinero”, compartió Ángel. La canción “El Ángel que te cuida”, puede escucharse ya en plataformas de streaming.

Además despide estas fechas aleccionado, y agradecido, porque pese a todo lo que ha debido atravesar, ha podido disfrutar de la experiencia de ser padre, su motor para continuar con la música, y apoyar a su familia y comunidad.

“Es lo mas bonito, mi hijo me ha ayudado a seguir con la música, y la música me ayuda a desahogarme, es como una cadenita, recuerdo que esa última canción la escribimos ahí en el barrio mientras echabamos unas chelas, y me puse a llorar, es lo que me ayuda a desahogarme”, revela.

Además Santa Fe, continúa trabajando en nueva música, aunque no sabe si pueda concluir en el siguiente álbum de su discografía, después del que lanzó en julio de este 2023 titulado “Todo”, prefiere fluir y tomar decisiones conforme lleguen las canciones a él.