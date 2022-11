Sandra Bullock: la historia de vida de Louise y Laila, sus dos hijos adoptivos

Este año Sandra Bullock sorprendió al anunciar que se retiraba de la actuación para disfrutar de su familia. Con 58 cumplidos a finales de julio dejó en claro que necesita un suspiro. Ahora lo que pocos conocían es que la actriz es madre de dos hijos adoptivos a quienes quiere dedicarle más tiempo.

Sandra Bullock luchó durante años para poder ser madre. Incluso mientras duró su matrimonio con Jesse James intentaron varias veces sin resultados. Recurrieron a varios tratamientos de fertilidad, entre ellos la fertilización in vitro, pero el positivo nunca llegó. Por ello se inscribieron en el registro de adopción.

Sin embargo, en el medio del proceso Sandra Bullock se terminó divorciando de su marido. Las constantes infidelidades desencadenaron la ruptura. Ella siguió con el objetivo de cumplir su sueño de ser madre y jamás quiso salirse del registro de adopción.

Fue en junio del 2018 una de las pocas veces en las que Sandra Bullock habló sobre el tema. La estrella de Hollywood estaba dispuesta a ser madre adoptiva soltera. Fue mientras vio las devastadoras imágenes del huracán Katrina en los medios que entendió que allí estaba su oportunidad.

"Voy a llorar ... Katrina sucedió en Nueva Orleans y algo me dijo: 'Mi hijo está ahí'. Fue de lo más extraño", explicó Sandra Bullock en aquella entrevista que dio. Fue así como se convirtió en madre por primera vez. Louis Bardo Bullock llegó a su vida luego de un largo proceso que demandó 4 años.

El mayor de los hijos adoptivos de Sandra Bullock era una de las víctimas del huracán Katrina y había quedado huérfano. Apenas lo vio se enamoraron y sus vidas cambiaron para siempre.



"Puede que no tengas mis ojos, puede que no tengas mi sonrisa, pero tienes todo mi corazón" -Sandra Bullock

Esta frase me hizo sentir algo lindo, por que siempre he querido adoptar, está la posibilidad que no pueda tener hijos, adoptar me haría demasiado feliz, como a Sandra. pic.twitter.com/o0w3zHgXZQ

— Sol (@dra_sunn) October 3, 2019