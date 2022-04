Debanhi Escobar desapareció en Nuevo León, según las investigaciones de la Fiscalía del estado norteño aseguran que falleció entre el 9 y el 22 de abril, víctima de feminicidio. Derivado de su búsqueda se encontraron cinco cuerpos de tres mujeres más, de las cuales tres eran menores de edad.

Dada la situación distintos artistas se manifestaron con mensajes a través de redes sociales, otros incluso compusieron canciones en el contexto del asesinato. Una de ellas fue la actriz Samadhi Zendejas quien se percató que Debanhi Escobar le había dejado un mensaje personal via Instagram, donde le pedía abrir su canal de Youtube.

“Voy de regreso a casa después de un día largo de trabajo. Niñas, a ustedes no les puedo mentir, hoy tengo un vacío en la panza y traigo el corazón apachurrado”, expresó.

“Querías que abriera mi canal de YouTube. Ese fue tu último mensaje para mí. Alzaré la voz por ti y por todas. Ustedes son lo más importante para mí. Los amo".

Samadhi Zendejas manifestó que desde que se dio a conocer la desaparición de Debanhi, ella no dejó de pedir por su regreso.

¿Quién es Samadhi Zendejas?

La actriz de origen mexicano comenzó su carrera en el programa "La rosa de Guadalupe" donde entre otros capítulos participó en el episodio "La trampa".

Estudió actuación en el CEA de Televisa, y dio el salto a la fama participando en la novela "Esperanza de Corazón".

Sin embargo, no fue hasta su participación en la telenovela "Atrévete a Soñar" protagonizada por Danna Paola, que obtuvo su primer reconocimiento por TVyNovelas gracias a su interpretación de Amaya Villalba.

También ha participado en diversos episodios de la serie "Cómo dice el dicho" junto al actor Sergio Corona.



Instagram Samadhi Zendejas.

Pero su verdadero salto a nivel internacional fue en su interpretación de Jenni Rivera en la serie "Mariposa de barrio" donde dio vida a la cantante en su etapa adolesente, y tuvo que aumentar considerablemente su peso para recrear fielmente a Jenni.

“Llegué a pesar 89 kilos, antes pesaba 58, fueron 30 kilos de más. Me preocupé porque pesé que la gente ya no me iba a ver perfecta, pero después me dejé de preocupar por el físico, lo que quiero es demostrarles en la actuación, dejarlo todo en la actuación”, aseguró para el programa Pinky Promise en aquel momento.



Samadhi interpretando una etapa de la vida de Jenni Rivera. Instagram Samadhi Zendejas.

En abril del año pasado, Samadhi denunció que sufrió acoso en Polanco por parte de tres hombres, sin embargo la Fiscalía no determinó una sanción para los mismos, debido a declaraciones a favor de los acusados.



