Salma Hayek y su hija Valentina comparten la bolsa y los secretos

La actriz mexicana Salma Hayek ha aparecido nuevamente con su hija Valentina Paloma Pinault conmemorando el Día de las Madres con un video donde profundizan sobre su relación; lo que más ha llamado la atención es el buen español que maneja Valentina, pues en todo el video habla este idioma.

Fue en un video publicado por el canal de YouTube de la revista Vogue, que Salma apareció con su hija de 14 años y contaron anécdotas a partir de lo que ambas iban sacando de su bolso.

La primer en hacerlo fue Salma Hayek quien extrajo una serie de objetos que siempre carga consigo, ipad, libretas, estuches, artículos espirituales, y hasta una botella de agua, con la que Salma bromeó "les prometo que no es alcohol eh".

Llegado el turno de la joven primogénita comenzó mostrando una de sus pasiones, la fotografía, con una cámara vintage describió su amor por capturar imágenes a través de ella.

Lee también: Hija de Alec Baldwin confiesa que su exnovio quiso tener sexo con su madre

"Me encanta la fotografía, tomo clases en la escuela, me gusta fotografiar a mis amigos", detalló Valentina, a lo que Salma agregó: "Me gustan mucho sus fotografías, a sus maestros les gustan mucho también, siempre ve las cosas desde un punto de vista interesante", opinó la orgullosa madre.

Un gran momento

Luego de mostrar toda su colección de perfumes, Valentina relató el momento en el que conoció a uno de sus ídolos musicales, Kanye West.

"Conocí a Kanye a los nueve años, mi mamá me despertó, estaba con una amiga en los Ángeles y me dijo: '¡Despiértate! Ponte maquillaje'!... lo primero que dije al verlo fue 'me encanta tu música'", detalló Valentina.

Madre e hija comienzan a aparecer cada vez más en proyectos en conjunto, cosa que los fans agradecen, pues hasta hace poco la relación entre Salma y su hija era casi totalmente privada.

Lee también: Ana Bárbara y Angelique Boyer, madrastras que no figuran en los cuentos de hadas

rad